https://1prime.ru/20240530/f-16-848673820.html

"Станет магнитом": в США сообщили Украине плохие новости о новом оружии

"Станет магнитом": в США сообщили Украине плохие новости о новом оружии - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Станет магнитом": в США сообщили Украине плохие новости о новом оружии

Истребители F-16 не помогут Украине, поскольку ВС России их уничтожат, пишет издание The National Interest. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T13:23+0300

2024-05-30T13:23+0300

2024-05-30T13:23+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Истребители F-16 не помогут Украине, поскольку ВС России их уничтожат, пишет издание The National Interest."Поскольку самолеты F-16 не обладают технологией малой заметности, в определенных особо опасных условиях они будут нейтрализованы российским арсеналом более совершенных зенитно-ракетных комплексов, таких как С-400", - сказано в публикации.Как отмечается в TNI, Украина получит от Запада ничтожное количество самолетов, они не смогут повлиять на ход конфликта. При этом F-16 станет"магнитом" для российских средств противовоздушной обороны.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поставка F-16 будет рассматриваться как намеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.

https://1prime.ru/20240529/zelenskiy-848634347.html

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