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"Станет магнитом": в США сообщили Украине плохие новости о новом оружии - 30.05.2024, ПРАЙМ
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"Станет магнитом": в США сообщили Украине плохие новости о новом оружии
"Станет магнитом": в США сообщили Украине плохие новости о новом оружии - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Станет магнитом": в США сообщили Украине плохие новости о новом оружии
Истребители F-16 не помогут Украине, поскольку ВС России их уничтожат, пишет издание The National Interest. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:23+0300
2024-05-30T13:23+0300
вооружения
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Истребители F-16 не помогут Украине, поскольку ВС России их уничтожат, пишет издание The National Interest."Поскольку самолеты F-16 не обладают технологией малой заметности, в определенных особо опасных условиях они будут нейтрализованы российским арсеналом более совершенных зенитно-ракетных комплексов, таких как С-400", - сказано в публикации.Как отмечается в TNI, Украина получит от Запада ничтожное количество самолетов, они не смогут повлиять на ход конфликта. При этом F-16 станет"магнитом" для российских средств противовоздушной обороны.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поставка F-16 будет рассматриваться как намеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.
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f-16, всу, сша
Вооружения, F-16, ВСУ, США
13:23 30.05.2024
 
"Станет магнитом": в США сообщили Украине плохие новости о новом оружии

TNI: самолеты F-16 на Украине станут магнитом для ракет ПВО ВС России

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Истребители F-16 не помогут Украине, поскольку ВС России их уничтожат, пишет издание The National Interest.
"Поскольку самолеты F-16 не обладают технологией малой заметности, в определенных особо опасных условиях они будут нейтрализованы российским арсеналом более совершенных зенитно-ракетных комплексов, таких как С-400", - сказано в публикации.
Как отмечается в TNI, Украина получит от Запада ничтожное количество самолетов, они не смогут повлиять на ход конфликта. При этом F-16 станет"магнитом" для российских средств противовоздушной обороны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поставка F-16 будет рассматриваться как намеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.
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ВооруженияF-16ВСУСША
 
 
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