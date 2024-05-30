https://1prime.ru/20240530/f-16-848681030.html

Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России

Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России - 30.05.2024, ПРАЙМ

Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России

Дания позволит Киеву использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T16:15+0300

2024-05-30T16:15+0300

2024-05-30T16:15+0300

вооружения

дания

украина

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Дания позволит Киеву использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен."Да. Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора - это часть самообороны", — сказал глава внешнеполитического ведомства Дании.Нидерланды и Дания уже согласились предоставить Украине эти самолеты, и в конце 2024 года Украина может получить первые F-16 от Нидерландов. Бельгия также планирует передать 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.Россия назвала заявления Запада о возможности ударов по ее территории безрассудными и провокационными. Пресс-секретарь президента России добавил, что Россия знает, как ответить на такие удары и уже принимает соответствующие контрмеры.

https://1prime.ru/20240530/lavrov-848659736.html

дания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дания, украина, f-16