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Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России
Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России - 30.05.2024, ПРАЙМ
Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России
Дания позволит Киеву использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:15+0300
2024-05-30T16:15+0300
вооружения
дания
украина
f-16
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Дания позволит Киеву использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен."Да. Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора - это часть самообороны", — сказал глава внешнеполитического ведомства Дании.Нидерланды и Дания уже согласились предоставить Украине эти самолеты, и в конце 2024 года Украина может получить первые F-16 от Нидерландов. Бельгия также планирует передать 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.Россия назвала заявления Запада о возможности ударов по ее территории безрассудными и провокационными. Пресс-секретарь президента России добавил, что Россия знает, как ответить на такие удары и уже принимает соответствующие контрмеры.
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дания, украина, f-16
Вооружения, ДАНИЯ, УКРАИНА, F-16
16:15 30.05.2024
 
Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России

Расмуссен: Дания разрешит Киеву использовать самолеты F-16 для ударов по России

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Дания позволит Киеву использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен.
"Да. Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора - это часть самообороны", — сказал глава внешнеполитического ведомства Дании.
Нидерланды и Дания уже согласились предоставить Украине эти самолеты, и в конце 2024 года Украина может получить первые F-16 от Нидерландов. Бельгия также планирует передать 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.
Россия назвала заявления Запада о возможности ударов по ее территории безрассудными и провокационными. Пресс-секретарь президента России добавил, что Россия знает, как ответить на такие удары и уже принимает соответствующие контрмеры.
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ВооруженияДАНИЯУКРАИНАF-16
 
 
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