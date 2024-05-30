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ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах - 30.05.2024, ПРАЙМ
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ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах - 30.05.2024, ПРАЙМ
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:03+0300
2024-05-30T11:03+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для поддержания цен и борьбы с конкурентами, сообщает пресс-служба ФАС. "ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах... Как выяснила служба, ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор. По данным ФАС, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу. Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, поясняет ведомство. Кроме того, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов. "Служба проанализировала полученную информацию, а также провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов", - говорится в сообщении. ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
11:03 30.05.2024
 
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

ФАС выявила картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для поддержания цен и борьбы с конкурентами, сообщает пресс-служба ФАС.
"ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах... Как выяснила служба, ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор.
По данным ФАС, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу. Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, поясняет ведомство.
Кроме того, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов.
"Служба проанализировала полученную информацию, а также провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов", - говорится в сообщении.
ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
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