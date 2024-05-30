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Фермеры Сочи представили проект развития субтропического производства
Фермеры Сочи представили проект развития субтропического производства - 30.05.2024, ПРАЙМ
Фермеры Сочи представили проект развития субтропического производства
Делегация сочинских фермеров представила Госдуме инициативу на парламентских слушаниях, включающую в себя развитие субтропического хозяйства на территории... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T06:22+0300
2024-05-30T06:22+0300
2024-05-30T06:22+0300
экономика
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СОЧИ, 30 мая - ПРАЙМ. Делегация сочинских фермеров представила Госдуме инициативу на парламентских слушаниях, включающую в себя развитие субтропического хозяйства на территории Краснодарского края, республики Адыгеи и новых регионов России, рассказали РИА Новости в департаменте инвестиций Сочи. Инициатива, по информации чиновников, была предложена для обеспечения продовольственной безопасности, фермеры представили отдельную программу развития чаеводства и субтропического растениеводства России. "Делегация фермеров Сочи представила обозначенную инициативу в Госдуме на парламентских слушаниях на тему: "Законодательное обеспечение и государственная поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе", - сказали в департаменте. Как утверждают городские власти, собственное производство в субтропических условиях заменит поставки фруктов и чая из-за рубежа. В качестве приоритетных регионов, где могло бы развиваться растениеводство, фермеры предложили Краснодарский край, Адыгею, Дагестан, Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Как рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса союза торгово-промышленной палаты Сочи Борис Макаренко, фермеры курорта, заручившись поддержкой первого заместителя председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергея Морозова, добились реакции со стороны чиновников. "Мы уже получили рекомендации на уровне Госдумы, которая нас поддержала и направила правительству Российской Федерации проект по развитию субтропического сельского хозяйства", - заключил собеседник агентства. Союз фермеров Сочи был создан в мае 2023 года. Он объединяет предпринимателей, землепользователей, занимающихся субтропическим сельским хозяйством. В союз входят крупные сельскохозяйственные и чаеводческие предприятия города, небольшие фермерские хозяйства.
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сочи, фермеры, госдума
Экономика, СОЧИ, фермеры, Госдума
Фермеры Сочи представили проект развития субтропического производства
Делегация фермеров Сочи представила Госдуме проект развития субтропического производства
СОЧИ, 30 мая - ПРАЙМ. Делегация сочинских фермеров представила Госдуме инициативу на парламентских слушаниях, включающую в себя развитие субтропического хозяйства на территории Краснодарского края, республики Адыгеи и новых регионов России, рассказали РИА Новости в департаменте инвестиций Сочи.
Инициатива, по информации чиновников, была предложена для обеспечения продовольственной безопасности, фермеры представили отдельную программу развития чаеводства и субтропического растениеводства России.
"Делегация фермеров Сочи представила обозначенную инициативу в Госдуме на парламентских слушаниях на тему: "Законодательное обеспечение и государственная поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе", - сказали в департаменте.
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Как утверждают городские власти, собственное производство в субтропических условиях заменит поставки фруктов и чая из-за рубежа. В качестве приоритетных регионов, где могло бы развиваться растениеводство, фермеры предложили Краснодарский край, Адыгею, Дагестан, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.
Как рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса союза торгово-промышленной палаты Сочи Борис Макаренко, фермеры курорта, заручившись поддержкой первого заместителя председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергея Морозова, добились реакции со стороны чиновников. "Мы уже получили рекомендации на уровне Госдумы, которая нас поддержала и направила правительству Российской Федерации проект по развитию субтропического сельского хозяйства", - заключил собеседник агентства.
Союз фермеров Сочи был создан в мае 2023 года. Он объединяет предпринимателей, землепользователей, занимающихся субтропическим сельским хозяйством. В союз входят крупные сельскохозяйственные и чаеводческие предприятия города, небольшие фермерские хозяйства.