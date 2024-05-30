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Спроса нет. Финская компания отправит в простой целый завод - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Спроса нет. Финская компания отправит в простой целый завод
Спроса нет. Финская компания отправит в простой целый завод - 30.05.2024, ПРАЙМ
Спроса нет. Финская компания отправит в простой целый завод
Финская Nokian Raskaat Renkaat отправит в простой всех сотрудников завода в Финляндии из-за приостановки выпуска индустриальных шин, пишет Yle. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T20:32+0300
2024-05-30T20:36+0300
экономика
финляндия
производство
шины
автомобильные шины
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Финская Nokian Raskaat Renkaat отправит в простой всех сотрудников завода в Финляндии из-за приостановки выпуска индустриальных шин, пишет Yle.Сообщается, что весь персонал завода - 160 человек - могут отправиться в простой на три месяца уже в конце этого года. Необходимость сокращения объяснили ситуацией на рынке: отсутствие спроса на индустриальные шины.В апреле Nokian Tyres сообщила о влиянии политических забастовок и кризиса на Красном море на производство шин. Из-за забастовок в Финляндии в феврале-апреле компания потеряла около трех недель производства легковых шин и неделю производства шин для тяжелой техники. "Непростой 2023 год" негативно сказался на результатах Nokian Tyres: оборот компании упал на 13% по сравнению с 2022 годом.Летом 2022 года финская компания объявила об уходе с российского рынка, а шинный завод во Всеволожске перешел в собственность ПАО "Татнефть", сменив название на Ikon Tyres. Финская компания Nokian Raskaat Renkaat является дочерним предприятием производителя шин Nokian Tyres. Nokian Tyres выпускает шины на двух производственных площадках: в Нокиа в Финляндии и Дейтоне (США).
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финляндия, производство, шины, автомобильные шины
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, производство, шины, автомобильные шины
20:32 30.05.2024 (обновлено: 20:36 30.05.2024)
 
Спроса нет. Финская компания отправит в простой целый завод

Yle: Финская Nokian Tyres сократит выпуск шин и отправит в простой работников

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХранение шин
Хранение шин - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Финская Nokian Raskaat Renkaat отправит в простой всех сотрудников завода в Финляндии из-за приостановки выпуска индустриальных шин, пишет Yle.
Сообщается, что весь персонал завода - 160 человек - могут отправиться в простой на три месяца уже в конце этого года. Необходимость сокращения объяснили ситуацией на рынке: отсутствие спроса на индустриальные шины.
В апреле Nokian Tyres сообщила о влиянии политических забастовок и кризиса на Красном море на производство шин. Из-за забастовок в Финляндии в феврале-апреле компания потеряла около трех недель производства легковых шин и неделю производства шин для тяжелой техники. "Непростой 2023 год" негативно сказался на результатах Nokian Tyres: оборот компании упал на 13% по сравнению с 2022 годом.
Летом 2022 года финская компания объявила об уходе с российского рынка, а шинный завод во Всеволожске перешел в собственность ПАО "Татнефть", сменив название на Ikon Tyres.
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис", заявили в ФСБ
28 мая, 12:50
Финская компания Nokian Raskaat Renkaat является дочерним предприятием производителя шин Nokian Tyres. Nokian Tyres выпускает шины на двух производственных площадках: в Нокиа в Финляндии и Дейтоне (США).
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯпроизводствошиныавтомобильные шины
 
 
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