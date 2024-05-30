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СМИ: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
СМИ: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления - 30.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу, сообщило словацкое издание Dennik N. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T22:31+0300
2024-05-30T22:31+0300
2024-05-30T22:32+0300
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БРАТИСЛАВА, 30 мая — ПРАЙМ. Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу, сообщило словацкое издание Dennik N. "Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, по данным нескольких источников, он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала", — говорится в сообщении портала. Как сообщает издание, руководство медицинского учреждения подтвердило, что Фицо покинул больницу, куда он был доставлен 15 мая с несколькими огнестрельными ранениями. Ранее портал RTVS писал, что Фицо, предположительно, был перевезён на вертолёте из больницы города Банска-Бистрица, где он находился с середины мая, в медицинское учреждение в Братиславе.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.По данным МВД, стрелок руководствовался политическими мотивами: был не согласен с действиями правительства страны, в том числе выступал против поставок оружия на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Следователи проверяют версию о сообщниках стрелка.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, больница
СМИ: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
Dennik N: Роберта Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
БРАТИСЛАВА, 30 мая — ПРАЙМ.
Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу, сообщило словацкое издание Dennik N
.
"Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, по данным нескольких источников, он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала", — говорится в сообщении портала.
Как сообщает издание, руководство медицинского учреждения подтвердило, что Фицо покинул больницу, куда он был доставлен 15 мая с несколькими огнестрельными ранениями.
Ранее портал RTVS писал, что Фицо, предположительно, был перевезён на вертолёте из больницы города Банска-Бистрица, где он находился с середины мая, в медицинское учреждение в Братиславе.
Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.
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По данным МВД, стрелок руководствовался политическими мотивами: был не согласен с действиями правительства страны, в том числе выступал против поставок оружия на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Следователи проверяют версию о сообщниках стрелка.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.