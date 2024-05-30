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В Индонезии призвали Запад прекратить попытки исключить Россию из G20

В Индонезии призвали Запад прекратить попытки исключить Россию из G20 - 30.05.2024, ПРАЙМ

В Индонезии призвали Запад прекратить попытки исключить Россию из G20

Министр финансов Индонезии Шри Муляни Индравати заявила, что страны Запада давили на нее с целью исключить РФ из G20 в 2022 году, а также призвала страны... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T14:00+0300

2024-05-30T14:00+0300

2024-05-30T14:00+0300

экономика

индонезия

запад

россия

g20

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ДЖАКАРТА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр финансов Индонезии Шри Муляни Индравати заявила, что страны Запада давили на нее с целью исключить РФ из G20 в 2022 году, а также призвала страны "большой семерки" прекратить попытки сократить число членов "двадцатки".По данным портала CNBC Indonesia, Индравати рассказала, что в 2022 году - во время председательства Индонезии в G20 - страны Запада оказали давление на министерство финансов и лично на главу ведомства. Целью группы стран, по словам министра, было исключить Россию из G20 во время председательства Индонезии."В то время группа G7 сказала (мне - ред.), что мы должны исключить Россию из G20", - заявила министр на индонезийском национальном семинаре в Джакарте.По словам Индравати, несмотря на давление, она отказалась подчиниться. Она также подчеркнула, что правительство Индонезии привержено сохранению форума "Большой двадцатки", и попросила страны, входящие в "Большую семерку", сосредоточиться только на своей собственной группе."Я сказала им, этого не случится под председательством Индонезии, мы — G20, нравится вам это или нет. G20 не станет G19, а затем G17 и G11. А у вас, G7, уже есть группа, контактирующая только между собой", — подчеркнула чиновник.Она также признала, что в последнее время Индонезии становится нелегко противостоять давлению с целью фрагментации мирового сообщества и изоляции отдельных стран, поскольку это давление возникает на многих международных форумах.

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индонезия, запад, россия, g20