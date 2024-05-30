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Германия отменит сбор на хранение газа

Германия отменит сбор на хранение газа - 30.05.2024, ПРАЙМ

Германия отменит сбор на хранение газа

Германия намерена отменить налог на хранение газа для соседних стран к 2025 году, чтобы упростить европейским партнерам транзит сырья через немецкие... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T16:57+0300

2024-05-30T16:57+0300

2024-05-30T16:57+0300

энергетика

германия

газ

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БЕРЛИН, 30 мая - ПРАЙМ. Германия намерена отменить налог на хранение газа для соседних стран к 2025 году, чтобы упростить европейским партнерам транзит сырья через немецкие трубопроводы и способствовать большей энергетической независимости от России, сообщает издание Zeit со ссылкой на статс-секретаря министерства экономики страны Свена Гигольда. Соответствующий сбор, по данным Zeit, был введен осенью 2022 года, а Федеральное сетевое агентство накануне продлило его до апреля 2027 года. "Спорный сбор за хранение газа в Германии должен быть отменен в 2025 году, что позволит снизить затраты на транзит и импорт газа в соседние страны ЕС. Об этом заявил госсекретарь по экономическим вопросам Свен Гигольд на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе", - пишет издание. Прямой цитаты Гигольда при этом не приводится. По словам статс-секретаря, которые передает Zeit, отмена налога поможет соседним странам стать "более независимыми" от российского газа. В то же время статс-секретарь указал на то, что расходы немецких конечных потребителей вырастут. Сбор приходится платить не только немецким потребителям, но и странам Центральной и Восточной Европы, которые импортируют газ через пограничные пункты трубопроводной сети Германии. Данная инициатива вызвала критику со стороны партнеров ФРГ по ЕС. Ранее Германия и Чехия призвали создать рабочую группу ЕС для поиска путей полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. Сообщалось, что соответствующее письмо председательствующей в ЕС Бельгии направили министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министр торговли Чехии Йозеф Сикела. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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германия, газ