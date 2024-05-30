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"Это реальность". В Германии сделали заявление о переговорах по Украине - 30.05.2024, ПРАЙМ
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"Это реальность". В Германии сделали заявление о переговорах по Украине
"Это реальность". В Германии сделали заявление о переговорах по Украине - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Это реальность". В Германии сделали заявление о переговорах по Украине
Украина оказалась в неблагоприятной позиции перед возможными переговорами с Россией. Такое мнение выразила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:48+0300
2024-05-30T11:48+0300
спецоперация на украине
германия
переговоры
украина
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украина оказалась в неблагоприятной позиции перед возможными переговорами с Россией. Такое мнение выразила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Maischberger на канале Das Erste."Украина сегодня находится в худшем исходном положении для переговоров, чем год назад. Это реальность", - сказала она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Али, Вооруженные силы Украины провалили все наступательные операции, их не спасло даже западное вооружение.Кроме того, политолог призвала не разрешать Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Этот шаг приведет к эскалации, а не даст Киеву возможность победить, заключила она.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Глава государства напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
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германия, переговоры, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, переговоры, УКРАИНА
11:48 30.05.2024
 
"Это реальность". В Германии сделали заявление о переговорах по Украине

Немецкий политик Али: переговорная позиция Киева сейчас хуже, чем год назад

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украина оказалась в неблагоприятной позиции перед возможными переговорами с Россией. Такое мнение выразила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Maischberger на канале Das Erste.
"Украина сегодня находится в худшем исходном положении для переговоров, чем год назад. Это реальность", - сказала она.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам Али, Вооруженные силы Украины провалили все наступательные операции, их не спасло даже западное вооружение.
Кроме того, политолог призвала не разрешать Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Этот шаг приведет к эскалации, а не даст Киеву возможность победить, заключила она.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Глава государства напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
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Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯпереговорыУКРАИНА
 
 
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