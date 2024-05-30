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Гитара Леннона стала одним из самых дорогих лотов в мире - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Гитара Леннона стала одним из самых дорогих лотов в мире
Гитара Леннона стала одним из самых дорогих лотов в мире - 30.05.2024, ПРАЙМ
Гитара Леннона стала одним из самых дорогих лотов в мире
Акустическая 12-струнная гитара известного британского музыканта, основателя группы Beatles Джона Леннона продана за 2,8 миллиона долларов, она стала одной из... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:57+0300
2024-05-30T13:57+0300
аукцион
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Акустическая 12-струнная гитара известного британского музыканта, основателя группы Beatles Джона Леннона продана за 2,8 миллиона долларов, она стала одной из самых дорогих проданных в мире гитар, сообщает аукционный дом Julien's Auctions."Последняя ставка в 2 857 500 долларов… закрепила место Framus Hootenanny (модель гитары – ред.) как пятой по цене из когда-либо проданных гитар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома.По данным Julien's Auctions, речь идет о 12-струнной акустической гитаре Леннона, на которой он играл во время работы над альбомами Help! и Rubber Soul. К гитаре прилагается оригинальный футляр фирмы Maton.Ранее журнал Rolling Stone сообщал, что эта гитара была найдена на чердаке, где пролежала в забвении более 50 лет.
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аукцион
аукцион
13:57 30.05.2024
 
Гитара Леннона стала одним из самых дорогих лотов в мире

Найденная на чердаке гитара Леннона "ушла" за $2,8 млн, став одной из самых дорогих в мире

© Фото : Julien’s AuctionsАкустическая гитара, на которой играли Джон Леннон и Джордж Харрисон
Акустическая гитара, на которой играли Джон Леннон и Джордж Харрисон - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Julien’s Auctions
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Акустическая 12-струнная гитара известного британского музыканта, основателя группы Beatles Джона Леннона продана за 2,8 миллиона долларов, она стала одной из самых дорогих проданных в мире гитар, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.
"Последняя ставка в 2 857 500 долларов… закрепила место Framus Hootenanny (модель гитары – ред.) как пятой по цене из когда-либо проданных гитар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома.
По данным Julien's Auctions, речь идет о 12-струнной акустической гитаре Леннона, на которой он играл во время работы над альбомами Help! и Rubber Soul. К гитаре прилагается оригинальный футляр фирмы Maton.
Ранее журнал Rolling Stone сообщал, что эта гитара была найдена на чердаке, где пролежала в забвении более 50 лет.
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