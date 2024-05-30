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Путин рассказал об изменениях в системе господдержки семей
Путин рассказал об изменениях в системе господдержки семей - 30.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об изменениях в системе господдержки семей
Власти постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T14:10+0300
2024-05-30T14:10+0300
2024-05-30T14:10+0300
экономика
россия
многодетные семьи
дети
владимир путин
господдержка
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Власти постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей", — сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Он напомнил, что в этом году установлен единый статус многодетных семей. Путин отметил, что механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дополнительного регулирования, и правительство вернется к этому вопросу на федеральном уровне.
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россия, многодетные семьи, дети, владимир путин, господдержка
Экономика, РОССИЯ, многодетные семьи, дети, Владимир Путин, господдержка
Путин рассказал об изменениях в системе господдержки семей
Путин: власти РФ постоянно совершенствуют систему господдержки семей
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Власти постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей", — сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Он напомнил, что в этом году установлен единый статус многодетных семей.
Путин отметил, что механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дополнительного регулирования, и правительство вернется к этому вопросу на федеральном уровне.
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