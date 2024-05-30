https://1prime.ru/20240530/gospodderzhka-848676635.html

Путин рассказал об изменениях в системе господдержки семей

Путин рассказал об изменениях в системе господдержки семей - 30.05.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об изменениях в системе господдержки семей

Власти постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T14:10+0300

2024-05-30T14:10+0300

2024-05-30T14:10+0300

экономика

россия

многодетные семьи

дети

владимир путин

господдержка

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Власти постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей", — сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Он напомнил, что в этом году установлен единый статус многодетных семей. Путин отметил, что механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дополнительного регулирования, и правительство вернется к этому вопросу на федеральном уровне.

https://1prime.ru/20240529/vychety-848642673.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, многодетные семьи, дети, владимир путин, господдержка