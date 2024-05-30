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Глава ТПП назвал преимущества бессрочного налогового инвествычета - 30.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240530/investvychet-848678179.html
Глава ТПП назвал преимущества бессрочного налогового инвествычета
Глава ТПП назвал преимущества бессрочного налогового инвествычета - 30.05.2024, ПРАЙМ
Глава ТПП назвал преимущества бессрочного налогового инвествычета
Введение бессрочного федерального инвестиционного налогового вычета, включенного в параметры совершенствования налоговой системы, станет преимуществом для тех,... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T14:29+0300
2024-05-30T14:29+0300
налоги
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Введение бессрочного федерального инвестиционного налогового вычета, включенного в параметры совершенствования налоговой системы, станет преимуществом для тех, кто инвестирует в НИОКР, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин."Планируется появление бессрочного федерального инвестиционного вычета. Так что инвестирующие в российскую экономику, в высокотехнологичное оборудование, получают преимущество. Пока у нас нет перечня высокотехнологичного оборудования, на которое вычет будет распространяться, но он будет разработан правительством", - сказал он.В стране, напомнил Катырин, существует повышенный коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов – он позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль. "Теперь этот коэффициент повысится с 1,5 до 2",- заметил собеседник агентства."Это значит, что инновационные компании будут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли. Считаю, что это тоже достаточно серьезный выигрыш для тех, кто инвестирует в НИОКР", – добавил глава ТПП РФ.Минфин ранее предложил повысить ставку налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Однако для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а вкладывает ее в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру, поясняло министерство.При этом на бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес. Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ.
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тпп рф, инвествычет
Налоги, ТПП РФ, инвествычет
14:29 30.05.2024
 
Глава ТПП назвал преимущества бессрочного налогового инвествычета

Катырин: бессрочный налоговый инвествычет станет преимуществом для инвестирующих в НИОКР

© fotolia.com / motorradcbrПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© fotolia.com / motorradcbr
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Введение бессрочного федерального инвестиционного налогового вычета, включенного в параметры совершенствования налоговой системы, станет преимуществом для тех, кто инвестирует в НИОКР, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Планируется появление бессрочного федерального инвестиционного вычета. Так что инвестирующие в российскую экономику, в высокотехнологичное оборудование, получают преимущество. Пока у нас нет перечня высокотехнологичного оборудования, на которое вычет будет распространяться, но он будет разработан правительством", - сказал он.
В стране, напомнил Катырин, существует повышенный коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов – он позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль. "Теперь этот коэффициент повысится с 1,5 до 2",- заметил собеседник агентства.
"Это значит, что инновационные компании будут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли. Считаю, что это тоже достаточно серьезный выигрыш для тех, кто инвестирует в НИОКР", – добавил глава ТПП РФ.
Человек за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Вчера, 13:52
Минфин ранее предложил повысить ставку налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Однако для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а вкладывает ее в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру, поясняло министерство.
При этом на бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес. Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ.
 
НалогиТПП РФинвествычет
 
 
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