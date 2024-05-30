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ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки - 30.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки
ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки - 30.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки
Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки: за первые три недели было выдано почти 270 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T17:17+0300
2024-05-30T17:17+0300
банк россии
россия
льготная ипотека
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки: за первые три недели было выдано почти 270 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период апреля, следует из материалов Банка России. "По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели мая наблюдался рост выдачи: было предоставлено 268 миллиардов рублей (223 миллиарда рублей за аналогичный период апреля)", - сказано в сообщении. В апреле в рамках программ господдержки было выдано жилищных кредитов на 350 миллиардов рублей - на 7% больше, чем в марте. Доля такой ипотеки в общем объеме составляет 75%. В России несколько госпрограмм жилищных кредитов, в числе которых семейная ипотека, дальневосточная, ипотека для сотрудников IТ-сферы и доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны ипотека на жилье в новостройках со ставкой в 8% годовых, которая завершается 1 июля 2024 года.
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россия, льготная ипотека
Банк России, РОССИЯ, льготная ипотека
17:17 30.05.2024
 
ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки

ЦБ: российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки до 270 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки: за первые три недели было выдано почти 270 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период апреля, следует из материалов Банка России.
"По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели мая наблюдался рост выдачи: было предоставлено 268 миллиардов рублей (223 миллиарда рублей за аналогичный период апреля)", - сказано в сообщении.
В апреле в рамках программ господдержки было выдано жилищных кредитов на 350 миллиардов рублей - на 7% больше, чем в марте. Доля такой ипотеки в общем объеме составляет 75%.
В России несколько госпрограмм жилищных кредитов, в числе которых семейная ипотека, дальневосточная, ипотека для сотрудников IТ-сферы и доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны ипотека на жилье в новостройках со ставкой в 8% годовых, которая завершается 1 июля 2024 года.
 
Банк РоссииРОССИЯльготная ипотека
 
 
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