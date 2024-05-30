https://1prime.ru/20240530/ipoteka-848683178.html

ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки

ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки - 30.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки

Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки: за первые три недели было выдано почти 270 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:17+0300

2024-05-30T17:17+0300

2024-05-30T17:17+0300

банк россии

россия

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:123:3015:1818_1920x0_80_0_0_fe38170ed90c7ad954a959d53cfc3c91.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки: за первые три недели было выдано почти 270 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период апреля, следует из материалов Банка России. "По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели мая наблюдался рост выдачи: было предоставлено 268 миллиардов рублей (223 миллиарда рублей за аналогичный период апреля)", - сказано в сообщении. В апреле в рамках программ господдержки было выдано жилищных кредитов на 350 миллиардов рублей - на 7% больше, чем в марте. Доля такой ипотеки в общем объеме составляет 75%. В России несколько госпрограмм жилищных кредитов, в числе которых семейная ипотека, дальневосточная, ипотека для сотрудников IТ-сферы и доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны ипотека на жилье в новостройках со ставкой в 8% годовых, которая завершается 1 июля 2024 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, льготная ипотека