https://1prime.ru/20240530/ipoteka-848685840.html

ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на частные дома в апреле

ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на частные дома в апреле - 30.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на частные дома в апреле

Выдачи ипотеки на приобретение или строительство частного дома в России в апреле выросли по сравнению с мартом почти на 12% и превысили 100 миллиардов рублей,... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T18:25+0300

2024-05-30T18:25+0300

2024-05-30T18:25+0300

недвижимость

россия

ипотека

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки на приобретение или строительство частного дома в России в апреле выросли по сравнению с мартом почти на 12% и превысили 100 миллиардов рублей, следует из материалов Банка России, которые проанализировало РИА Новости. В апреле банки выдали на эти цели 37 тысяч ипотечных займов на сумму 101,9 миллиарда рублей. А всего за месяц выдано 123,2 тысячи ипотек на 465,8 миллиарда рублей. Портфель достиг 18,9 триллиона рублей. Средний срок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) достиг в апреле 23 лет и четырех месяцев. Средняя ставка снизилась с мартовских 8,08% до 7,96%. При этом средняя ставка на строительство частного дома достигает 6,96%, а на покупку готового — 9,97%. Средняя ставка в целом по ипотеке в апреле оставалась на мартовском уровне — 8,41% годовых, а средний срок — 24 года и девять месяцев.

https://1prime.ru/20240530/ipoteka-848683178.html

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россия, ипотека