https://1prime.ru/20240530/ipoteka-848685840.html
ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на частные дома в апреле
ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на частные дома в апреле - 30.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на частные дома в апреле
Выдачи ипотеки на приобретение или строительство частного дома в России в апреле выросли по сравнению с мартом почти на 12% и превысили 100 миллиардов рублей,... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T18:25+0300
2024-05-30T18:25+0300
2024-05-30T18:25+0300
недвижимость
россия
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/10/833181058_0:142:3134:1905_1920x0_80_0_0_191c7b16eec4bad2c5a508e07842a209.jpg
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки на приобретение или строительство частного дома в России в апреле выросли по сравнению с мартом почти на 12% и превысили 100 миллиардов рублей, следует из материалов Банка России, которые проанализировало РИА Новости. В апреле банки выдали на эти цели 37 тысяч ипотечных займов на сумму 101,9 миллиарда рублей. А всего за месяц выдано 123,2 тысячи ипотек на 465,8 миллиарда рублей. Портфель достиг 18,9 триллиона рублей. Средний срок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) достиг в апреле 23 лет и четырех месяцев. Средняя ставка снизилась с мартовских 8,08% до 7,96%. При этом средняя ставка на строительство частного дома достигает 6,96%, а на покупку готового — 9,97%. Средняя ставка в целом по ипотеке в апреле оставалась на мартовском уровне — 8,41% годовых, а средний срок — 24 года и девять месяцев.
https://1prime.ru/20240530/ipoteka-848683178.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/10/833181058_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_50e0e035771d16c25ffb24a8c44c7225.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ипотека
Недвижимость, РОССИЯ, ипотека
ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на частные дома в апреле
ЦБ: выдачи ипотеки на частные дома в РФ в апреле превысили 100 миллиардов рублей
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки на приобретение или строительство частного дома в России в апреле выросли по сравнению с мартом почти на 12% и превысили 100 миллиардов рублей, следует из материалов Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
В апреле банки выдали на эти цели 37 тысяч ипотечных займов на сумму 101,9 миллиарда рублей. А всего за месяц выдано 123,2 тысячи ипотек на 465,8 миллиарда рублей. Портфель достиг 18,9 триллиона рублей.
Средний срок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) достиг в апреле 23 лет и четырех месяцев. Средняя ставка снизилась с мартовских 8,08% до 7,96%. При этом средняя ставка на строительство частного дома достигает 6,96%, а на покупку готового — 9,97%.
Средняя ставка в целом по ипотеке в апреле оставалась на мартовском уровне — 8,41% годовых, а средний срок — 24 года и девять месяцев.
ЦБ сообщил об увеличении объема выдачи льготной ипотеки