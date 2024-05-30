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Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет - 30.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240530/kabmin-848686241.html
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет - 30.05.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет
Правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России, сообщила пресс-служба кабмина. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T18:38+0300
2024-05-30T18:39+0300
экономика
россия
минфин
реформа
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России, сообщила пресс-служба кабмина. "Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — говорится в сообщении.Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15% — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.
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россия, минфин, реформа
Экономика, РОССИЯ, Минфин, реформа
18:38 30.05.2024 (обновлено: 18:39 30.05.2024)
 
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет

В правительстве одобрили подготовленный Минфином налоговый пакет законопроектов

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России, сообщила пресс-служба кабмина.
"Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — говорится в сообщении.
Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.
Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15% — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.
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