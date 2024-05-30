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Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева
Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева - 30.05.2024, ПРАЙМ
Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает, что ему говорят лидеры России и Узбекистана на видео, которое он... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:06+0300
2024-05-30T15:06+0300
2024-05-30T15:53+0300
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - ПРАЙМ. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает, что ему говорят лидеры России и Узбекистана на видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале. "Первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей", - сказал он.Кадыров пояснил, что желающие выиграть приз должны написать в комментариях под видео максимально развернутый ответ и поделиться публикацией в сториз в Telegram или Instagram*.Глава Чечни также отметил, что некоторые люди из его окружения знают, что ему сказали, но они пообещали не допустить "утечку правильного ответа". По его словам, если произойдет утечка, то доверие к ним будет утрачено.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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россия, рамзан кадыров
Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева
Кадыров пообещал 1 млн рублей угадавшему, что ему сказали Путин и Мирзиёев
ГРОЗНЫЙ, 30 мая - ПРАЙМ.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает, что ему говорят лидеры России и Узбекистана на видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале
.
"Первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей", - сказал он.
Кадыров пояснил, что желающие выиграть приз должны написать в комментариях под видео максимально развернутый ответ и поделиться публикацией в сториз в Telegram или Instagram*.
Глава Чечни также отметил, что некоторые люди из его окружения знают, что ему сказали, но они пообещали не допустить "утечку правильного ответа". По его словам, если произойдет утечка, то доверие к ним будет утрачено.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская