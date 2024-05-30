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Экономические фантазии. США отомстят Китаю за проигрыш в торговой войне

Экономические фантазии. США отомстят Китаю за проигрыш в торговой войне - 30.05.2024, ПРАЙМ

Экономические фантазии. США отомстят Китаю за проигрыш в торговой войне

Экономические связи между Китаем и США являются важным якорем мировой торговли, однако демонстрируемое в настоящее время намерение США сдержать Китай вызывает... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:21+0300

2024-05-30T11:21+0300

2024-05-30T11:33+0300

экономика

китай

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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Экономические связи между Китаем и США являются важным якорем мировой торговли, однако демонстрируемое в настоящее время намерение США сдержать Китай вызывает опасения на международной арене — дело может дойти до масштабной торговой войны, в которой Вашингтон не одержит единоличную победу, пишет китайское издание Global Times.Объем торговли между Вашингтоном и Пекином значительно увеличился с 2001 года. Обе стороны извлекают выгоду из своих торговых отношений, обеспечивая экономическую стабильность и продвижение на рынках.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак указывается в публикации, отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле может привести к повышению тарифов на китайские товары и росту цен для американских потребителей. Это может вызвать ответные меры Пекина, что приведет к пагубным последствиям в виде торговой войны.Например, Пекин может ввести более высокие тарифы на американский экспорт, что особенно сильно ударит по сельскому хозяйству, технологическому и производственному секторам США, которые сильно зависят от азиатского рынка.Автор предупреждает, что отказ от торговли с Китаем потребует значительного вклада времени и инвестиций, что может нарушить цепочки поставок и увеличить расходы американских предприятий и потребителей.Торговая политика является не только экономикой, но и дипломатией, и отмена режима наибольшего благоприятствования может привести к обострению китайско-американских отношений и дестабилизации мировой торговли, подчеркивается в публикации."По сути, экономические и торговые отношения между Китаем и США — это либо совместная победа, либо поражение обоих. Одностороннее стремление Вашингтона к выигрышу — это стратегическая фантазия, оторванная от реальности. В конечном итоге такая политика приведет к безрассудному столкновению лбами", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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китай, сша