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Кровопийцы вышли из тени. Европейцев предупредили об опасных "монстрах" - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Кровопийцы вышли из тени. Европейцев предупредили об опасных "монстрах"
Кровопийцы вышли из тени. Европейцев предупредили об опасных "монстрах" - 30.05.2024, ПРАЙМ
Кровопийцы вышли из тени. Европейцев предупредили об опасных "монстрах"
Распространение клещей рода Hyalomma началось на европейской территории, сообщила газета Sun, сославшись на исследование ученых. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:30+0300
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клещи
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Распространение клещей рода Hyalomma началось на европейской территории, сообщила газета Sun, сославшись на исследование ученых.Hyalomma — род кровососущих клещей из семейства Ixodidae. Отмечается, что пришедший в Европу вид может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки."Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", - отмечает издание The Sun.Как пояснили ученые, многие годы клещи "оставались в тени", однако животные перенесли их в европейский регион.По данным газеты, "монстры" поселились в Испании, Португалии, Великобритании, Италии, Германии, а также на Сардинии, Мальте и Балеарских островах.
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клещи, европа
клещи, ЕВРОПА
10:30 30.05.2024
 
Кровопийцы вышли из тени. Европейцев предупредили об опасных "монстрах"

Sun: "клещи-монстры" распространяются по территории Европы

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование клещей на наличие вирусного энцефалита
Исследование клещей на наличие вирусного энцефалита - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Распространение клещей рода Hyalomma началось на европейской территории, сообщила газета Sun, сославшись на исследование ученых.
Hyalomma — род кровососущих клещей из семейства Ixodidae. Отмечается, что пришедший в Европу вид может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки.
"Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", - отмечает издание The Sun.
Как пояснили ученые, многие годы клещи "оставались в тени", однако животные перенесли их в европейский регион.
По данным газеты, "монстры" поселились в Испании, Португалии, Великобритании, Италии, Германии, а также на Сардинии, Мальте и Балеарских островах.
 
клещиЕВРОПА
 
 
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