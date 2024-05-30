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Кровопийцы вышли из тени. Европейцев предупредили об опасных "монстрах"

Кровопийцы вышли из тени. Европейцев предупредили об опасных "монстрах" - 30.05.2024, ПРАЙМ

Кровопийцы вышли из тени. Европейцев предупредили об опасных "монстрах"

Распространение клещей рода Hyalomma началось на европейской территории, сообщила газета Sun, сославшись на исследование ученых. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:30+0300

2024-05-30T10:30+0300

2024-05-30T10:30+0300

клещи

европа

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Распространение клещей рода Hyalomma началось на европейской территории, сообщила газета Sun, сославшись на исследование ученых.Hyalomma — род кровососущих клещей из семейства Ixodidae. Отмечается, что пришедший в Европу вид может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки."Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", - отмечает издание The Sun.Как пояснили ученые, многие годы клещи "оставались в тени", однако животные перенесли их в европейский регион.По данным газеты, "монстры" поселились в Испании, Португалии, Великобритании, Италии, Германии, а также на Сардинии, Мальте и Балеарских островах.

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клещи, европа