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Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму - 30.05.2024, ПРАЙМ
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:21+0300
2024-05-30T10:21+0300
россия
фсб
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма", — отметил глава региона.Он подчеркнул, что работа ФСБ и других спецслужб заслуживает высокой оценки, так как ее выполняют профессионалы с большой буквы.Ранее ЦОФС ФСБ сообщил о пердотвращении ряда терактов на железнодорожных объектах в Крыму, которые были задуманы и готовились пятью местными жителями, завербованными украинской разведкой. Один из них подорвался, пытаясь извлечь взрывчатку из тайника.Аксенов предупредил, что враги, пытающиеся навредить России и ее населению, не смогут избежать возмездия.
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россия, фсб, крым
РОССИЯ, ФСБ, КРЫМ
10:21 30.05.2024
 
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов со стороны ВСУ в Крыму

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма", — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что работа ФСБ и других спецслужб заслуживает высокой оценки, так как ее выполняют профессионалы с большой буквы.
Ранее ЦОФС ФСБ сообщил о пердотвращении ряда терактов на железнодорожных объектах в Крыму, которые были задуманы и готовились пятью местными жителями, завербованными украинской разведкой. Один из них подорвался, пытаясь извлечь взрывчатку из тайника.
Аксенов предупредил, что враги, пытающиеся навредить России и ее населению, не смогут избежать возмездия.
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