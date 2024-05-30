https://1prime.ru/20240530/krym-848664150.html

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму - 30.05.2024, ПРАЙМ

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:21+0300

2024-05-30T10:21+0300

2024-05-30T10:21+0300

россия

фсб

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма", — отметил глава региона.Он подчеркнул, что работа ФСБ и других спецслужб заслуживает высокой оценки, так как ее выполняют профессионалы с большой буквы.Ранее ЦОФС ФСБ сообщил о пердотвращении ряда терактов на железнодорожных объектах в Крыму, которые были задуманы и готовились пятью местными жителями, завербованными украинской разведкой. Один из них подорвался, пытаясь извлечь взрывчатку из тайника.Аксенов предупредил, что враги, пытающиеся навредить России и ее населению, не смогут избежать возмездия.

https://1prime.ru/20240528/fsb-848581742.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фсб, крым