https://1prime.ru/20240530/kvartira-848659294.html

Названы регионы, где легче всего накопить на квартиру

Названы регионы, где легче всего накопить на квартиру - 30.05.2024, ПРАЙМ

Названы регионы, где легче всего накопить на квартиру

Приобрести вторичное жилье легче всего жителям Магаданской и Мурманской областей - здесь копить на недвижимость, откладывая всю зарплату целиком, придется менее | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T06:05+0300

2024-05-30T06:05+0300

2024-05-30T06:05+0300

недвижимость

квартиры

https://cdnn.1prime.ru/img/83256/36/832563602_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ccce705d4a883917166b82b2dd2830c.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Приобрести вторичное жилье легче всего жителям Магаданской и Мурманской областей - здесь копить на недвижимость, откладывая всю зарплату целиком, придется менее четырех лет, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". "Жители Магаданской и Мурманской областей накопят на квартиру менее чем за четыре года. Чуть больше, около четырех-пяти лет, понадобится жителям Чукотки, Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, Сахалинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО и Еврейской автономной области. В большинстве этих регионов квартиру можно купить за 4-7 миллионов рублей рублей, а зарплаты на севере высокие", - заявили в компании, изучившей средние цены на вторичку и зарплаты в 85 субъектах РФ. По ее данным, дольше всего копить придется жителям Дагестана (примерно 15 лет), а также Севастополя и Крыма (около 14 лет в двух регионах). В Москве, как подсчитали в "Мире квартир", придется копить на жилье немногим более десять лет, в Санкт-Петербурге - почти девять лет. "Год назад исследование показывало, что средний россиянин должен откладывать на полгода дольше. Это значит, что рост зарплат все-таки немного обгоняет рост цен на вторичку и квартиры становятся доступнее. У москвичей срок накопления снизился на два года, у питерцев, севастопольцев и жителей Краснодарского края – почти на два года, у калининградцев - на два с лишним года", - рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. Он также отметил, что в среднем в России стоимость квартир на вторичном рынке составляет 5,5 миллиона рублей, а средний заработок - 78,4 тысячи рублей. Таким образом, копить условному среднему россиянину на жилье придется почти шесть лет.

https://1prime.ru/20240529/zhile-848647591.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

квартиры