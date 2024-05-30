https://1prime.ru/20240530/lada--848666714.html

Новые Lada Vesta в Белоруссии стоят дешевле, чем в России, пишет СМИ

Новые Lada Vesta в Белоруссии стоят дешевле, чем в России, пишет СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ

Новые Lada Vesta в Белоруссии стоят дешевле, чем в России, пишет СМИ

В Белоруссии новая Lada Vesta NG продается на 20 процентов дешевле, чем в России, пишет журнал Motor.ru со ссылкой на данные сайта белорусского дистрибьютора... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:22+0300

2024-05-30T11:22+0300

2024-05-30T11:31+0300

россия

lada vesta

авторынок

белоруссия

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В Белоруссии новая Lada Vesta NG продается на 20 процентов дешевле, чем в России, пишет журнал Motor.ru со ссылкой на данные сайта белорусского дистрибьютора Lada.Так, сообщается, что в Белоруссии седан Lada Vesta в базовой комплектации Comfort продается за 44 тысячи белорусских рублей, что равно примерно 1,23 миллиона российских рублей. В России же тот же автомобиль в версии Comfort`24 с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической трансмиссией стоит 1,51 миллиона рублей.В то же время, стоимость универсала Vesta SW NG в Белоруссии более чем на 20 процентов уступает российской. В соседней старне эту машину предлагают за 45,9-46,5 тысячи белорусских рублей, что равно порядка 1,28-1,3 миллиона российских рублей, а в России рекомендованная цена универсала Vesta составляет 1,64 миллиона российских рублей.Журнал пишет, что автомобиль Lada Vesta SW Cross с увеличенным дорожным просветом и защитной пластиковой отделкой в версии Life с мотором 1.6 и механической трансмиссией в Белоруссии стоит 54,5 тысячи белорусских рублей, а в России за аналогичный автомобиль придется отдать 1,85 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240530/chevrolet-848665552.html

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россия, lada vesta, авторынок, белоруссия