https://1prime.ru/20240530/lavrov-848659736.html

Лавров высказался о поставках Киеву самолетов F-16

Лавров высказался о поставках Киеву самолетов F-16 - 30.05.2024, ПРАЙМ

Лавров высказался о поставках Киеву самолетов F-16

В Москве будут расценивать поставку боевых истребителей F-16 Киеву как намеренное сигнальное действие Североатлантического альянса в ядерной сфере, эти самолеты | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T07:25+0300

2024-05-30T07:25+0300

2024-05-30T07:25+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848635717_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_2f252d98f0e5797d0d21b618a022c74f.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В Москве будут расценивать поставку боевых истребителей F-16 Киеву как намеренное сигнальное действие Североатлантического альянса в ядерной сфере, эти самолеты будут уничтожаться так же, как и остальное оружие ВСУ, а их появление никоим образом не поменяет ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров. "Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все", - отметил он. Лавров добавил, что поставка F-16 никак не изменит ситуацию на линии фронта. "Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", - подчеркнул он. Соединенные Штаты ранее разрешили союзникам передать Киеву F-16 и сами принимают участие в подготовке специалистов для пилотирования и обслуживания самолетов. В апреле представитель ВВС США заявлял РИА Новости, что обучение в штате Аризона проходят 12 украинских пилотов. Нидерланды и Дания первыми выразили согласие предоставить Киеву F-16. Администрация США подтвердила, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после окончания подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что в Гааге намерены направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия полагает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую принимают участие в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, f-16