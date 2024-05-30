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Лавров высказался о поставках Киеву самолетов F-16
Лавров высказался о поставках Киеву самолетов F-16 - 30.05.2024, ПРАЙМ
Лавров высказался о поставках Киеву самолетов F-16
В Москве будут расценивать поставку боевых истребителей F-16 Киеву как намеренное сигнальное действие Североатлантического альянса в ядерной сфере, эти самолеты | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T07:25+0300
2024-05-30T07:25+0300
2024-05-30T07:25+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
f-16
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В Москве будут расценивать поставку боевых истребителей F-16 Киеву как намеренное сигнальное действие Североатлантического альянса в ядерной сфере, эти самолеты будут уничтожаться так же, как и остальное оружие ВСУ, а их появление никоим образом не поменяет ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров. "Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все", - отметил он. Лавров добавил, что поставка F-16 никак не изменит ситуацию на линии фронта. "Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", - подчеркнул он. Соединенные Штаты ранее разрешили союзникам передать Киеву F-16 и сами принимают участие в подготовке специалистов для пилотирования и обслуживания самолетов. В апреле представитель ВВС США заявлял РИА Новости, что обучение в штате Аризона проходят 12 украинских пилотов. Нидерланды и Дания первыми выразили согласие предоставить Киеву F-16. Администрация США подтвердила, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после окончания подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что в Гааге намерены направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия полагает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую принимают участие в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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ПРАЙМ
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сергей лавров, f-16
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, F-16
Лавров высказался о поставках Киеву самолетов F-16
Лавров: Россия рассматривает поставку Украине F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В Москве будут расценивать поставку боевых истребителей F-16 Киеву как намеренное сигнальное действие Североатлантического альянса в ядерной сфере, эти самолеты будут уничтожаться так же, как и остальное оружие ВСУ, а их появление никоим образом не поменяет ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.
"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все", - отметил он.
Лавров добавил, что поставка F-16 никак не изменит ситуацию на линии фронта.
"Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", - подчеркнул он.
Соединенные Штаты ранее разрешили союзникам передать Киеву F-16 и сами принимают участие в подготовке специалистов для пилотирования и обслуживания самолетов. В апреле представитель ВВС США заявлял РИА Новости, что обучение в штате Аризона проходят 12 украинских пилотов.
Нидерланды и Дания первыми выразили согласие предоставить Киеву F-16. Администрация США подтвердила, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после окончания подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что в Гааге намерены направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.
Россия полагает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую принимают участие в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.