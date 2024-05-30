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США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров
США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров - 30.05.2024, ПРАЙМ
США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров
Россия считает, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах, | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T08:04+0300
2024-05-30T08:04+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия считает, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах, которые Киев наносит по российским городам. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение", - подчеркнул Лавров.По его словам, в этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует американскую администрацию, ставшую соучастником преступлений киевского режима.ВСУ регулярно наносят удары ракетами и беспилотниками по российским регионам, в результате получают ранения мирные граждане, наносится вред гражданской инфраструктуре.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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сергей лавров, украина, всу, сша
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, УКРАИНА, ВСУ, США
08:04 30.05.2024
 
США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров

Лавров заявил, что США стали соучастниками преступлений Украины

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия считает, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах, которые Киев наносит по российским городам.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение", - подчеркнул Лавров.
По его словам, в этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует американскую администрацию, ставшую соучастником преступлений киевского режима.
ВСУ регулярно наносят удары ракетами и беспилотниками по российским регионам, в результате получают ранения мирные граждане, наносится вред гражданской инфраструктуре.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
Спецоперация на УкраинеСергей ЛавровУКРАИНАВСУСША
 
 
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