https://1prime.ru/20240530/lavrov-848660393.html
США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров
США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров - 30.05.2024, ПРАЙМ
США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров
Россия считает, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах, | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T08:04+0300
2024-05-30T08:04+0300
2024-05-30T08:04+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
украина
всу
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844841569_0:17:3452:1959_1920x0_80_0_0_e3c66436bbdd143b4dd1b58eb41ef9fc.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия считает, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах, которые Киев наносит по российским городам. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение", - подчеркнул Лавров.По его словам, в этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует американскую администрацию, ставшую соучастником преступлений киевского режима.ВСУ регулярно наносят удары ракетами и беспилотниками по российским регионам, в результате получают ранения мирные граждане, наносится вред гражданской инфраструктуре.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844841569_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_61dec2d48d124579d0e979773ccc98a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, украина, всу, сша
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, УКРАИНА, ВСУ, США
США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров
Лавров заявил, что США стали соучастниками преступлений Украины
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия считает, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах, которые Киев наносит по российским городам.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение", - подчеркнул Лавров.
По его словам, в этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует американскую администрацию, ставшую соучастником преступлений киевского режима.
ВСУ регулярно наносят удары ракетами и беспилотниками по российским регионам, в результате получают ранения мирные граждане, наносится вред гражданской инфраструктуре.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.