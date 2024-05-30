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США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров

США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров - 30.05.2024, ПРАЙМ

США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров

Россия считает, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах, | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T08:04+0300

2024-05-30T08:04+0300

2024-05-30T08:04+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия считает, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах, которые Киев наносит по российским городам. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение", - подчеркнул Лавров.По его словам, в этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует американскую администрацию, ставшую соучастником преступлений киевского режима.ВСУ регулярно наносят удары ракетами и беспилотниками по российским регионам, в результате получают ранения мирные граждане, наносится вред гражданской инфраструктуре.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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сергей лавров, украина, всу, сша