https://1prime.ru/20240530/lavrov-848661076.html
Лавров высказался о возможности переговоров по Украине
Лавров высказался о возможности переговоров по Украине - 30.05.2024, ПРАЙМ
Лавров высказался о возможности переговоров по Украине
Россия остается открытой для переговоров по украинскому кризису, однако речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости министр... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:01+0300
2024-05-30T09:01+0300
2024-05-30T09:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия остается открытой для переговоров по украинскому кризису, однако речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров. "Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.Лавров отметил, что "однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии". По его словам, бессмысленно давать ВСУ время на восстановление."Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", - сказал Лавров. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Он напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.Полностью интервью Лаврова РИА Новости читайте в 9.00 мск на сайте ria.ru.
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россия, украина, сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
Лавров высказался о возможности переговоров по Украине
Лавров: Россия открыта для переговоров по Украине, но речь о мире, а не перемирии
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия остается открытой для переговоров по украинскому кризису, однако речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что "однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии".
США стали соучастниками преступлений Украины, заявил Лавров
По его словам, бессмысленно давать ВСУ время на восстановление.
"Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", - сказал Лавров.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Он напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
Полностью интервью Лаврова РИА Новости читайте в 9.00 мск на сайте ria.ru
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