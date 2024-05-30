https://1prime.ru/20240530/lavrov-848661076.html

Лавров высказался о возможности переговоров по Украине

Лавров высказался о возможности переговоров по Украине - 30.05.2024, ПРАЙМ

Лавров высказался о возможности переговоров по Украине

Россия остается открытой для переговоров по украинскому кризису, однако речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости министр... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T09:01+0300

2024-05-30T09:01+0300

2024-05-30T09:02+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия остается открытой для переговоров по украинскому кризису, однако речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров. "Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.Лавров отметил, что "однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии". По его словам, бессмысленно давать ВСУ время на восстановление."Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", - сказал Лавров. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Он напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.Полностью интервью Лаврова РИА Новости читайте в 9.00 мск на сайте ria.ru.

https://1prime.ru/20240530/lavrov-848660393.html

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россия, украина, сергей лавров