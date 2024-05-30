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В ЛДПР предложили компенсировать ежегодное удорожание обучения в вузах
В ЛДПР предложили компенсировать ежегодное удорожание обучения в вузах - 30.05.2024, ПРАЙМ
В ЛДПР предложили компенсировать ежегодное удорожание обучения в вузах
В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий фиксированную стоимость обучения в вузах для студентов востребованных направлений на весь срок учебы. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:37+0300
2024-05-30T11:37+0300
2024-05-30T11:37+0300
россия
лдпр
обучение в вузах
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий фиксированную стоимость обучения в вузах для студентов востребованных направлений на весь срок учебы. Инициторами проекта выступила партия ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким.Отмечается, что данная мера сможет быть реализована посредством компенсации со стороны государства разницы в стоимости обучения на сумму уровня годовой инфляции. Как отметили авторы законопроекта, данная мера может стать существенной поддержкой для молодого поколения специалистов, которые особенно востребованы в условиях санкций.
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россия, лдпр, обучение в вузах
РОССИЯ, ЛДПР, обучение в вузах
В ЛДПР предложили компенсировать ежегодное удорожание обучения в вузах
В ЛДПР предложили компенсировать ежегодное повышение стоимости обучения в вузах
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий фиксированную стоимость обучения в вузах для студентов востребованных направлений на весь срок учебы. Инициторами проекта выступила партия ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким.
Отмечается, что данная мера сможет быть реализована посредством компенсации со стороны государства разницы в стоимости обучения на сумму уровня годовой инфляции.
Как отметили авторы законопроекта, данная мера может стать существенной поддержкой для молодого поколения специалистов, которые особенно востребованы в условиях санкций.