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Эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков начнется в РФ с 10 июня
Эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков начнется в РФ с 10 июня - 30.05.2024, ПРАЙМ
Эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков начнется в РФ с 10 июня
Эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов пройдет в России с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года, следует из постановления... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T20:43+0300
2024-05-30T20:43+0300
2024-05-30T20:43+0300
экономика
россия
маркировка
маркировка товаров
смартфоны
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов пройдет в России с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года, следует из постановления правительства. "В эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, проходящий в России с 1 декабря 2023 года, добавлены новые группы товаров. Постановление об этом подписано. Перечень видов радиоэлектронной продукции, включенных в эксперимент по маркировке, расширен на ноутбуки, смартфоны, телефонные аппараты и печатные платы", —сообщается в пресс-релизе кабмина. Уточняется, что маркировка ноутбуков, смартфонов и телефонов будет проходить в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года, а печатных плат — с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года.Согласно документу, срок проведения эксперимента по радиоэлектронной продукции продлен до 31 августа 2025 года. Ранее датой его окончания было 28 февраля 2025 года. Оператором маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), участие в эксперименте для производителей продукции добровольно, а коды предоставляются на безвозмездной основе. Как уточняют в пресс-службе кабмина, по итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции. "На сегодняшний день уже 70 компаний принимают участие в пилотном проекте по маркировке радиоэлектроники", — говорится в релизе.
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россия, маркировка, маркировка товаров, смартфоны
Экономика, РОССИЯ, маркировка, маркировка товаров, смартфоны
Эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков начнется в РФ с 10 июня
Эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков начнется в РФ с 10 июня
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов пройдет в России с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года, следует из постановления правительства.
"В эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, проходящий в России с 1 декабря 2023 года, добавлены новые группы товаров. Постановление об этом подписано. Перечень видов радиоэлектронной продукции, включенных в эксперимент по маркировке, расширен на ноутбуки, смартфоны, телефонные аппараты и печатные платы", —сообщается в пресс-релизе кабмина.
Уточняется, что маркировка ноутбуков, смартфонов и телефонов будет проходить в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года, а печатных плат — с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года.
Согласно документу, срок проведения эксперимента по радиоэлектронной продукции продлен до 31 августа 2025 года. Ранее датой его окончания было 28 февраля 2025 года. Оператором маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), участие в эксперименте для производителей продукции добровольно, а коды предоставляются на безвозмездной основе.
Как уточняют в пресс-службе кабмина, по итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции.
"На сегодняшний день уже 70 компаний принимают участие в пилотном проекте по маркировке радиоэлектроники", — говорится в релизе.
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