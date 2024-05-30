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Минтруд назвал число семей, которые охватит семейная налоговая выплата
Минтруд назвал число семей, которые охватит семейная налоговая выплата - 30.05.2024, ПРАЙМ
Минтруд назвал число семей, которые охватит семейная налоговая выплата
Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T17:45+0300
2024-05-30T17:45+0300
2024-05-30T18:01+0300
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе Минтруда. "Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей", — передаются в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.Он отметил, что если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека, то часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена семейной налоговой выплатой. То есть, разница после пересчета вернется в семьи. Для её получения необходимо подать заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.Уточняется, что родители с задолженностью по алиментам не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Для назначения будут учитывать также имущественную обеспеченность семьи.
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россия, минтруд, выплаты
Экономика, РОССИЯ, Минтруд, ВЫПЛАТЫ
Минтруд назвал число семей, которые охватит семейная налоговая выплата
Минтруд: семейной налоговой выплатой охватят 4 млн семей, которые воспитывают 10 млн детей
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей", — передаются в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.
Он отметил, что если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека, то часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена семейной налоговой выплатой. То есть, разница после пересчета вернется в семьи. Для её получения необходимо подать заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.
Уточняется, что родители с задолженностью по алиментам не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Для назначения будут учитывать также имущественную обеспеченность семьи.