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Минтруд назвал число семей, которые охватит семейная налоговая выплата

Минтруд назвал число семей, которые охватит семейная налоговая выплата - 30.05.2024, ПРАЙМ

Минтруд назвал число семей, которые охватит семейная налоговая выплата

Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:45+0300

2024-05-30T17:45+0300

2024-05-30T18:01+0300

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выплаты

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе Минтруда. "Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей", — передаются в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.Он отметил, что если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека, то часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена семейной налоговой выплатой. То есть, разница после пересчета вернется в семьи. Для её получения необходимо подать заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.Уточняется, что родители с задолженностью по алиментам не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Для назначения будут учитывать также имущественную обеспеченность семьи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтруд, выплаты