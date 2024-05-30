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Попытка провалилась. Глобальный Юг отказался выступить против России - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Попытка провалилась. Глобальный Юг отказался выступить против России
Попытка провалилась. Глобальный Юг отказался выступить против России - 30.05.2024, ПРАЙМ
Попытка провалилась. Глобальный Юг отказался выступить против России
Попытки Запада настроить мировое сообщество против России провалились, Китай, Индия, страны Африки и Латинской Америки нейтрально относятся к конфликту на... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:04+0300
2024-05-30T11:04+0300
политика
мир
запад
россия
украина
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Попытки Запада настроить мировое сообщество против России провалились, Китай, Индия, страны Африки и Латинской Америки нейтрально относятся к конфликту на Украине. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.Как говорится в материалах, большинство стран занимают нейтральную позицию по отношению к СВО, в то время, как в Германии причины спецоперации не обсуждаются. Отмечается, что нейтралитета придерживаются Китай и Индия, Африка, Латинская Америка, Центральная Азия, которые даже не присоедилились к санкциями против России. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если вы присмотритесь, то поймете, что большинство стран мира придерживается нейтралитета, а меньшинство настроено предвзято: страны НАТО, США и их ближайшие союзники", - пишет BZ.По мнения автора статьи, одной из причин отношения мира, в частности Африки к конфликту, заключается в том, что Россия никогда не была колониальной державой, а ее предшественник СССР требовал отмены господства Запада на континенте."Чем настойчивее западное меньшинство государств будет требовать от мирового большинства поддержать поставки оружия Киеву и санкции против России, тем сильнее будет укрепляться нейтральный лагерь. А любая политика Глобального Севера, не учитывающая нейтральные интересы стран Юга, обречена на провал", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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мир, запад, россия, украина
Политика, МИР, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
11:04 30.05.2024
 
Попытка провалилась. Глобальный Юг отказался выступить против России

BZ: большинство стран мира нейтрально относятся к конфликту на Украине

© Unsplash/Kyle GlennЗемля, глобус
Земля, глобус
© Unsplash/Kyle Glenn
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Попытки Запада настроить мировое сообщество против России провалились, Китай, Индия, страны Африки и Латинской Америки нейтрально относятся к конфликту на Украине. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
Как говорится в материалах, большинство стран занимают нейтральную позицию по отношению к СВО, в то время, как в Германии причины спецоперации не обсуждаются. Отмечается, что нейтралитета придерживаются Китай и Индия, Африка, Латинская Америка, Центральная Азия, которые даже не присоедилились к санкциями против России.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Если вы присмотритесь, то поймете, что большинство стран мира придерживается нейтралитета, а меньшинство настроено предвзято: страны НАТО, США и их ближайшие союзники", - пишет BZ.
По мнения автора статьи, одной из причин отношения мира, в частности Африки к конфликту, заключается в том, что Россия никогда не была колониальной державой, а ее предшественник СССР требовал отмены господства Запада на континенте.
"Чем настойчивее западное меньшинство государств будет требовать от мирового большинства поддержать поставки оружия Киеву и санкции против России, тем сильнее будет укрепляться нейтральный лагерь. А любая политика Глобального Севера, не учитывающая нейтральные интересы стран Юга, обречена на провал", - заключает издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Запад решил поработить Словакию. И Украина ему в этом поможет
23 мая, 11:05
 
ПолитикаМИРЗАПАДРОССИЯУКРАИНА
 
 
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