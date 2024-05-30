https://1prime.ru/20240530/mir-848665901.html

Попытка провалилась. Глобальный Юг отказался выступить против России

Попытка провалилась. Глобальный Юг отказался выступить против России - 30.05.2024, ПРАЙМ

Попытка провалилась. Глобальный Юг отказался выступить против России

Попытки Запада настроить мировое сообщество против России провалились, Китай, Индия, страны Африки и Латинской Америки нейтрально относятся к конфликту на... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:04+0300

2024-05-30T11:04+0300

2024-05-30T11:04+0300

политика

мир

запад

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/46/841394640_0:196:2400:1546_1920x0_80_0_0_19a5ae499e380b0dfa78a85eafeaa5b7.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Попытки Запада настроить мировое сообщество против России провалились, Китай, Индия, страны Африки и Латинской Америки нейтрально относятся к конфликту на Украине. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.Как говорится в материалах, большинство стран занимают нейтральную позицию по отношению к СВО, в то время, как в Германии причины спецоперации не обсуждаются. Отмечается, что нейтралитета придерживаются Китай и Индия, Африка, Латинская Америка, Центральная Азия, которые даже не присоедилились к санкциями против России. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если вы присмотритесь, то поймете, что большинство стран мира придерживается нейтралитета, а меньшинство настроено предвзято: страны НАТО, США и их ближайшие союзники", - пишет BZ.По мнения автора статьи, одной из причин отношения мира, в частности Африки к конфликту, заключается в том, что Россия никогда не была колониальной державой, а ее предшественник СССР требовал отмены господства Запада на континенте."Чем настойчивее западное меньшинство государств будет требовать от мирового большинства поддержать поставки оружия Киеву и санкции против России, тем сильнее будет укрепляться нейтральный лагерь. А любая политика Глобального Севера, не учитывающая нейтральные интересы стран Юга, обречена на провал", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240523/slovakiya-848432201.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, запад, россия, украина