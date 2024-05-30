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Мишустин заявил о выполнении всех соцобязательств перед гражданами

Мишустин заявил о выполнении всех соцобязательств перед гражданами - 30.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о выполнении всех соцобязательств перед гражданами

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами в 2023 году выполнены. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:10+0300

2024-05-30T17:10+0300

2024-05-30T17:38+0300

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами в 2023 году выполнены."Ещё один вопрос - об исполнении бюджетов государственных фондов за прошлый год. Все социальные обязательства перед гражданами выполнены", - сказал он на заседании правительства.Из Социального фонда выплачивались пенсии, увеличенные в рамках плановой индексации, предоставлялись все виды страхового обеспечения, по программе маткапитала выдано порядка миллиона сертификатов, выплачивались пособия семьям с детьми, в том числе и новое единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка для родителей, нуждающихся в социальной поддержке, за счёт средств ОМС по всей стране оказывалась бесплатная медпомощь, отметил Мишустин.Он также сообщил, что на работу региональных медучреждений было направлено свыше 2,7 трлн рублей, что позволило увеличить охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами ещё 23 млн человек. Более 30 млрд рублей Фонд ОМС выделил на рост зарплат медработников, добавил глава правительства."Важно, чтобы и в дальнейшем все необходимые для выполнения обязательств перед людьми средства предоставлялись, конечно, в полном объеме и в срок", - заключил он.Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более чем на 99%, две из них вышли на максимальный уровень, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более, чем на 99%. Причем две из них вышли на максимальный уровень", - сказал он на заседании правительства.В том числе речь идет о программе комплексного развития сельских территорий, уточнил Мишустин.

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россия, михаил мишустин