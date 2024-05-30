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Мишустин объяснил изменения в налоговой системе

Мишустин объяснил изменения в налоговой системе - 30.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин объяснил изменения в налоговой системе

Предложенные изменения в налоговую систему РФ нацелены на то, чтобы сделать ее более справедливой и сбалансированной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:38+0300

2024-05-30T17:38+0300

2024-05-30T17:48+0300

налоги

россия

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Предложенные изменения в налоговую систему РФ нацелены на то, чтобы сделать ее более справедливой и сбалансированной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все нынешние изменения направлены на выстраивание более справедливой и более сбалансированной налоговой системы", - сказал Мишустин на заседании правительства.Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.Согласно расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.Как заявил преподаватель школы бизнеса “Синергия”, кандидат экономических наук Даниил Петухов, плоская шкала НДФЛ была отличительной особенностью России и в целом была неплоха. Нынешнее решение, по его словам, для экономики чем-то серьезным не станет, поскольку суммы выйдут небольшие.

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