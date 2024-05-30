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Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики России

Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики России - 30.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики России

Настрой по темпам роста экономики и промышленности РФ важно поддержать, несмотря на высокую базу прошлого года, заявил премьер России Михаил Мишустин. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:52+0300

2024-05-30T17:52+0300

2024-05-30T17:52+0300

экономика

россия

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Москва, 30 мая - ПРАЙМ. Настрой по темпам роста экономики и промышленности РФ важно поддержать, несмотря на высокую базу прошлого года, заявил премьер России Михаил Мишустин. "В начале этого года российская экономика продолжает динамично развиваться. По предварительной оценке Росстата, ВВП за I квартал 2024 года вырос на 5,4%. Есть уже информация по динамике промышленного производства за январь-апрель - 5,2%. Такой настрой очень важно поддержать - кстати, несмотря на высокую базу прошлого года. Сохраняются темпы роста", - сказал Мишустин в ходе совещания с правительством. Он добавил, что необходимо сформировать и направить дополнительные ресурсы для дальнейшего социально-экономического развития страны: на поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение поликлиник и больниц, строительство детских садов и школ, модернизацию колледжей и вузов, продление материнского капитала, реализацию перспективных промышленных проектов, укрепление технологического суверенитета. "Важным условием реализации этих и других мер является выстраивание более справедливой налоговой системы. Вся необходимая подготовительная работа была проведена", - сказал премьер.

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