https://1prime.ru/20240530/moldaviya-848687418.html

Молдавия ужесточает процедуру выдачи гражданства

Молдавия ужесточает процедуру выдачи гражданства - 30.05.2024, ПРАЙМ

Молдавия ужесточает процедуру выдачи гражданства

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве, которые будут препятствовать его выдаче определенным группам... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T19:38+0300

2024-05-30T19:38+0300

2024-05-30T19:38+0300

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закон

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КИШИНЕВ, 30 мая — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве, которые будут препятствовать его выдаче определенным группам лиц, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Парламент проголосовал в первом чтении за проект о внесении изменений в закон о гражданстве Молдавии. В законодательство включены более строгие правила, направленные на исключение уязвимостей и рисков для государственной безопасности и общественного порядка", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента. Авторы законопроекта отметили, что за последние два года наблюдается рост числа претендентов на получение молдавского гражданства, особенно лицами с Украины и из России. Поправки предусматривают, что лица, отбывающие уголовное наказание, имеющие непогашенную судимость, или находящиеся под уголовным преследованием, не смогут получить гражданство Молдавии. Кроме того, отказ в получении гражданства получат лица, предоставившие ложные данные. Заявки на получение гражданства будут согласовываться со Службой информации и безопасности.

https://1prime.ru/20240527/sandu-848573955.html

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молдавия, гражданство, закон