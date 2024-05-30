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Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами - 30.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240530/moshenniki-848659168.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами
Мошенники нашли новый способ получить доступ к чужим учетным записям на ряде порталов - для этого они используют старые сим-карты, поступившие в повторную... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T06:02+0300
2024-05-30T06:02+0300
мошенничество
сим-карта
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Мошенники нашли новый способ получить доступ к чужим учетным записям на ряде порталов - для этого они используют старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, но обезопасить себя можно в том числе с помощью блокировки номера при его смене, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. "В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества поступают жалобы на новый вид мошенничества. Киберпреступники получают незаконный доступ к учетной записи на портале "Госуслуги". Суть схемы заключается в том, что мошенники приобретают старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, и используют их для восстановления доступа к учетным записям "Госуслуг", онлайн-банкам и социальным сетям", - объяснил эксперт. Такая схема позволяет мошенникам получить доступ к персональной информации, включая паспортные данные, сведения о недвижимости и автомобилях, а также другие конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для различных преступных действий. При этом, по его словам, проблема усугубляется тем, что пользователи часто не отвязывают старые номера от сервисов, а мобильные операторы не могут это проверить и отключить. В результате действия злоумышленников остаются незамеченными, а восстановление доступа для пользователя становится практически невозможным, так как номер ему уже не принадлежит. Поэтому для того, чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, Кузьменко рекомендует соблюдать ряд правил. Так, например, при смене номера необходимо отвязать его от всех важных аккаунтов, в том числе на "Госуслугах", также следует "попросить оператора полностью его заблокировать", чтобы телефон не попал в руки мошенников. "Включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно сделать. Это усложнит доступ к вашим учетным записям для мошенников. ... Регулярно меняйте пароли на своих учетных записях. Создавайте сложные пароли", - также напомнил руководитель Центра цифровой экспертизы.
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сим-карта
Мошенничество, сим-карта
06:02 30.05.2024
 
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами

Роскачество: в России начали применять схему мошенничества со старыми сим-картами

© fotolia.com / chere%Сим карты
%Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© fotolia.com / chere
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Мошенники нашли новый способ получить доступ к чужим учетным записям на ряде порталов - для этого они используют старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, но обезопасить себя можно в том числе с помощью блокировки номера при его смене, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества поступают жалобы на новый вид мошенничества. Киберпреступники получают незаконный доступ к учетной записи на портале "Госуслуги". Суть схемы заключается в том, что мошенники приобретают старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, и используют их для восстановления доступа к учетным записям "Госуслуг", онлайн-банкам и социальным сетям", - объяснил эксперт.
Такая схема позволяет мошенникам получить доступ к персональной информации, включая паспортные данные, сведения о недвижимости и автомобилях, а также другие конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для различных преступных действий.
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При этом, по его словам, проблема усугубляется тем, что пользователи часто не отвязывают старые номера от сервисов, а мобильные операторы не могут это проверить и отключить. В результате действия злоумышленников остаются незамеченными, а восстановление доступа для пользователя становится практически невозможным, так как номер ему уже не принадлежит.
Поэтому для того, чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, Кузьменко рекомендует соблюдать ряд правил. Так, например, при смене номера необходимо отвязать его от всех важных аккаунтов, в том числе на "Госуслугах", также следует "попросить оператора полностью его заблокировать", чтобы телефон не попал в руки мошенников.
"Включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно сделать. Это усложнит доступ к вашим учетным записям для мошенников. ... Регулярно меняйте пароли на своих учетных записях. Создавайте сложные пароли", - также напомнил руководитель Центра цифровой экспертизы.
 
Мошенничествосим-карта
 
 
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