https://1prime.ru/20240530/nalivayki-848680898.html

В Орловской области ограничили время работы "наливаек"

В Орловской области ограничили время работы "наливаек" - 30.05.2024, ПРАЙМ

В Орловской области ограничили время работы "наливаек"

Депутаты Орловского областного совета народных депутатов приняли закон, ограничивающий с 21.00 до 10.00 время продажи алкогольной продукции в объектах общепита, | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T16:14+0300

2024-05-30T16:14+0300

2024-05-30T16:14+0300

орел

"наливайки"

закон

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов приняли закон, ограничивающий с 21.00 до 10.00 время продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа.С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В Госдуме рекомендовали регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона."Принято решение ограничить с 21.00 до 10.00 реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, при условии их нахождения в жилых зонах. Также решено сохранить ограничения розничной продажи алкогольной продукции в магазинах с 21.00 до 10.00", – говорится в сообщении.Отмечается, что решение было принято в результате длительных обсуждений, после проведения онлайн-опроса жителей области и с учетом предложений от представителей органов власти, бизнес-сообщества и общественных организаций."Считаю, что принятое нами решение позволит решить давнюю проблему "наливаек". Вводя временные ограничения на реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания, мы тем самым защищаем покой и комфорт наших жителей, проживающих по соседству с такими заведениями", — отметил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба.Ранее сообщалось, что орловским депутатам рекомендовал законодательно ограничить работу "наливаек" губернатор области Андрей Клычков.

https://1prime.ru/20240214/843061872.html

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орел, "наливайки", закон