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Силуанов рассказал о работе по налогообложению рентных отраслей

Силуанов рассказал о работе по налогообложению рентных отраслей - 30.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о работе по налогообложению рентных отраслей

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей РФ. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:26+0300

2024-05-30T17:26+0300

2024-05-30T17:53+0300

экономика

антон силуанов

минфин

россия

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей РФ."Налогообложение рентных отраслей. Проведенный нами анализ отдельных отраслей выявил ряд секторов, в основном сырьевых, где достигнут уровень рентабельности, существенно превышающий среднее значение — в два и более раза. При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимальных, которые мы определяем порядка 5% от выручки", — сказал Силуанов.Он отметил, что уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимальных, определяемых в пределах 5% от выручки."Мы сейчас также продолжаем анализ рентных секторов экономики исходя из внешней конъюнктуры и видим, что здесь есть над чем еще работать", — сказал он.Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России. Касательно рентных секторов Минфин предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия — в 2,3 раза, фосфора — в 2 раза, а также вести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов. В Минфине пояснили, что в этих отраслях высокая рентабельность при низкой налоговой нагрузке, а доходы от природных богатств должны идти на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у владельцев рентных компаний.

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антон силуанов, минфин, россия