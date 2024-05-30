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Силуанов рассказал о работе по налогообложению рентных отраслей
Силуанов рассказал о работе по налогообложению рентных отраслей - 30.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о работе по налогообложению рентных отраслей
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей РФ. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T17:26+0300
2024-05-30T17:26+0300
2024-05-30T17:53+0300
экономика
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей РФ."Налогообложение рентных отраслей. Проведенный нами анализ отдельных отраслей выявил ряд секторов, в основном сырьевых, где достигнут уровень рентабельности, существенно превышающий среднее значение — в два и более раза. При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимальных, которые мы определяем порядка 5% от выручки", — сказал Силуанов.Он отметил, что уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимальных, определяемых в пределах 5% от выручки."Мы сейчас также продолжаем анализ рентных секторов экономики исходя из внешней конъюнктуры и видим, что здесь есть над чем еще работать", — сказал он.Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России. Касательно рентных секторов Минфин предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия — в 2,3 раза, фосфора — в 2 раза, а также вести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов. В Минфине пояснили, что в этих отраслях высокая рентабельность при низкой налоговой нагрузке, а доходы от природных богатств должны идти на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у владельцев рентных компаний.
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антон силуанов, минфин, россия
Экономика, Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ
Силуанов рассказал о работе по налогообложению рентных отраслей
Силуанов: есть над чем работать в налогообложении рентных отраслей
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей РФ.
"Налогообложение рентных отраслей. Проведенный нами анализ отдельных отраслей выявил ряд секторов, в основном сырьевых, где достигнут уровень рентабельности, существенно превышающий среднее значение — в два и более раза. При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимальных, которые мы определяем порядка 5% от выручки", — сказал Силуанов.
Он отметил, что уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимальных, определяемых в пределах 5% от выручки.
"Мы сейчас также продолжаем анализ рентных секторов экономики исходя из внешней конъюнктуры и видим, что здесь есть над чем еще работать", — сказал он.
Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян
Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России. Касательно рентных секторов Минфин предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия — в 2,3 раза, фосфора — в 2 раза, а также вести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов.
В Минфине пояснили, что в этих отраслях высокая рентабельность при низкой налоговой нагрузке, а доходы от природных богатств должны идти на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у владельцев рентных компаний.