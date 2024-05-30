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В РФ могут начать выплачивать налоговый вычет без справок семьям с детьми
В РФ могут начать выплачивать налоговый вычет без справок семьям с детьми - 30.05.2024, ПРАЙМ
В РФ могут начать выплачивать налоговый вычет без справок семьям с детьми
Законопроект о предоставлении семьям с детьми социального налогового вычета без сбора справок и документов, подтверждающих расходы, направлен в правительство,... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:29+0300
2024-05-30T11:29+0300
2024-05-30T11:31+0300
россия
правительство рф
налоговый вычет
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Законопроект о предоставлении семьям с детьми социального налогового вычета без сбора справок и документов, подтверждающих расходы, направлен в правительство, сообщил инициатор проекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "Всю процедуру можно упростить и предоставлять семьям с детьми социальный налоговый вычет в максимальном размере в безусловном порядке - без сбора справок и подтверждающих расходы документов. Просто по факту наличия в семье детей в возрасте до 18 лет. Такой законопроект разработан и направлен в правительство", - написал Нилов в своём Telegram-канале.
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россия, правительство рф, налоговый вычет
РОССИЯ, Правительство РФ, налоговый вычет
В РФ могут начать выплачивать налоговый вычет без справок семьям с детьми
Кабмин рассмотрит проект о выплате семьям с детьми налогового вычет без справок
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Законопроект о предоставлении семьям с детьми социального налогового вычета без сбора справок и документов, подтверждающих расходы, направлен в правительство, сообщил инициатор проекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
"Всю процедуру можно упростить и предоставлять семьям с детьми социальный налоговый вычет в максимальном размере в безусловном порядке - без сбора справок и подтверждающих расходы документов. Просто по факту наличия в семье детей в возрасте до 18 лет. Такой законопроект разработан и направлен в правительство", - написал Нилов в своём Telegram-канале.