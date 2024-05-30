https://1prime.ru/20240530/nato-848674070.html

НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков

НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков - 30.05.2024, ПРАЙМ

НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков

Страны НАТО провоцируют Киев на продолжение бессмысленной войны с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T13:35+0300

2024-05-30T13:35+0300

2024-05-30T13:40+0300

политика

россия

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Страны НАТО провоцируют Киев на продолжение бессмысленной войны с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", — сказал пресс-секретарь президента России в рамках брифинга.По мнению Пескова, страны альянса намерены продолжать войну с Россией как в прямом, так и в переносном смысле. Он подчеркнул, что страны НАТО, особенно Соединенные Штаты, усугубляют ситуацию вокруг украинского конфликта, провоцируя новый виток напряженности, а в последнии дни и вовсе активно воздействуют на эскалацию.Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные действия будут наносить ущерб интересам стран, которые поддерживают эскалацию напряженности, что неизбежно повлечет за собой серьезные последствия.

https://1prime.ru/20240530/nato-848663739.html

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россия, нато, дмитрий песков