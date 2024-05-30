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Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными

Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными - 30.05.2024, ПРАЙМ

Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными

Планы НАТО разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по территории России безумны, потому что Украина может получить симметричный ответ, заявил... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T15:36+0300

2024-05-30T15:36+0300

2024-05-30T15:59+0300

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БУДАПЕШТ, 30 мая - ПРАЙМ. Планы НАТО разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по территории России безумны, потому что Украина может получить симметричный ответ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я считаю безумным то, что украинцы будут бить западными оружием по территории России. Я считаю это безумной идеей, потому что, как мы видели до сих пор, Россия ответит. У России нет недостатка в боеприпасах и снаряжении, они многократно ответят", - сообщил Сийярто венгерским журналистам после заседания министров торговли стран Евросоюза. Министр добавил, что нужно поскорее закончить "это безумие", пока "не случилась непоправимая беда". Ранее Сийярто говорил, что на совете министров иностранных дел стран Евросоюза рассматривалось потенциальное разрешение Украине бить по российской территории. Кроме того, перспектива закрытие странами НАТО неба над Украиной также оценивалась позитивно, хоть это и может грозить мировой войной.

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россия, украина, венгрия, нато