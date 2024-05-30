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Кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы НСПК согласовали - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы НСПК согласовали
Кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы НСПК согласовали - 30.05.2024, ПРАЙМ
Кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы НСПК согласовали
Национальный финансовый совет (НФС) согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы оператора национальной системы платежных карт, сообщил Банк... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:10+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Национальный финансовый совет (НФС) согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы оператора национальной системы платежных карт, сообщил Банк России."Национальный финансовый совет на заседании 29 мая 2024 года принял решение согласовать кандидатуру Дубынина Дмитрия Геннадьевича для назначения на должность единоличного исполнительного органа оператора национальной системы платежных карт", - говорится в сообщении.В настоящее время Дубынин занимает пост директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ.Владимир Комлев, занимавший пост главы НСПК с 2014 года, покинул его с 1 января 2024 года. Исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен член правления Олег Тишаков. В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании.НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.
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нспк
Банк России, НСПК
10:10 30.05.2024 (обновлено: 10:48 30.05.2024)
 
Кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы НСПК согласовали

ЦБ: НФС согласовал кандидатуру Дубынина из Минцифры на должность главы НСПК

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Национальный финансовый совет (НФС) согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы оператора национальной системы платежных карт, сообщил Банк России.
"Национальный финансовый совет на заседании 29 мая 2024 года принял решение согласовать кандидатуру Дубынина Дмитрия Геннадьевича для назначения на должность единоличного исполнительного органа оператора национальной системы платежных карт", - говорится в сообщении.
В настоящее время Дубынин занимает пост директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ.
Владимир Комлев, занимавший пост главы НСПК с 2014 года, покинул его с 1 января 2024 года. Исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен член правления Олег Тишаков. В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании.
НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.
 
Банк РоссииНСПК
 
 
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