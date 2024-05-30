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На пороге ядерной войны. Атаки на "Воронеж" приведут к ужасным последствиям
На пороге ядерной войны. Атаки на "Воронеж" приведут к ужасным последствиям - 30.05.2024, ПРАЙМ
На пороге ядерной войны. Атаки на "Воронеж" приведут к ужасным последствиям
Атаки на радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж" приближают мир к началу ядерной войны, передает немецкое издание Junge Welt. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:17+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Атаки на радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж" приближают мир к началу ядерной войны, передает немецкое издание Junge Welt."Две атаки на объекты "Воронеж" на юге России и на Южном Урале приближают мир к порогу ядерной войны. Приказ на уничтожение радиолокационных станций, предположительно, поступил из Вашингтона", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор материала отметил, что нападения на российские воинские части системы стратегической обороны указывают на попытку выживания националистическо-коррумпированной банды в виде США и ЕС путем втягивания НАТО в вооруженный конфликт.Политика авантюризма на грани ядерной войны применялась и ранее, когда США обладали монополией на разработку ядерного оружия, и стала еще более актуальной после расширения НАТО на восток, заметил автор статьи.США в свою очередь построили ракетные базы в Польше и Румынии, оправдывая это абсолютно нелепыми предлогами. Россия ответила, разместив десять систем раннего предупреждения "Воронеж", включая одну в Калининградской области. По мнению западных стран, любая атака на эти радарные системы направлена на стратегическое ослепление Москвы.Семейство РЛС "Воронеж" разработано в России и предназначено для обнаружения космических и аэродинамических объектов, включая баллистические ракеты. Оно состоит из станций различных диапазонов волн, которые обеспечивают высокую дальность обнаружения и точность определения параметров цели, следует из данных открытых источников.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
На пороге ядерной войны. Атаки на "Воронеж" приведут к ужасным последствиям
Junge Welt: атаки на РЛС "Воронеж" приближают мир к порогу ядерной войны
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Атаки на радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж" приближают мир к началу ядерной войны, передает
немецкое издание Junge Welt.
"Две атаки на объекты "Воронеж" на юге России и на Южном Урале приближают мир к порогу ядерной войны. Приказ на уничтожение радиолокационных станций, предположительно, поступил из Вашингтона", — сказано в публикации.
Автор материала отметил, что нападения на российские воинские части системы стратегической обороны указывают на попытку выживания националистическо-коррумпированной банды в виде США и ЕС путем втягивания НАТО в вооруженный конфликт.
Политика авантюризма на грани ядерной войны применялась и ранее, когда США обладали монополией на разработку ядерного оружия, и стала еще более актуальной после расширения НАТО на восток, заметил автор статьи.
США в свою очередь построили ракетные базы в Польше и Румынии, оправдывая это абсолютно нелепыми предлогами. Россия ответила, разместив десять систем раннего предупреждения "Воронеж", включая одну в Калининградской области. По мнению западных стран, любая атака на эти радарные системы направлена на стратегическое ослепление Москвы.
Семейство РЛС "Воронеж" разработано в России и предназначено для обнаружения космических и аэродинамических объектов, включая баллистические ракеты. Оно состоит из станций различных диапазонов волн, которые обеспечивают высокую дальность обнаружения и точность определения параметров цели, следует из данных открытых источников.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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