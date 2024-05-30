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Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ - 30.05.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ
Единственным смыслом участия России в ОБСЕ является возможность непосредственного доведения своей позиции до остальных 56 участников. Об этом заявил министр... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:06+0300
2024-05-30T09:07+0300
россия
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Единственным смыслом участия России в ОБСЕ является возможность непосредственного доведения своей позиции до остальных 56 участников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского МИД упомянул, что ОБСЕ сейчас пребывает в состоянии глубокого кризиса. По его словам, это стало результатам уничтожения Западом всех принципов, на которых была основана организация. Лавров добавил, что тотальная "украинизация" повестки организации "сводит на нет" деятельность по таким направлениям, как военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному."Пожалуй, единственным смыслом российского участия в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию по актуальным вопросам напрямую до остальных 56 участников, в том числе до тех государств Запада, которые диалог с нами в других форматах заморозили", - отметил он. Глава МИД отметил, что "при этом существующее в организации правило консенсуса позволяет нам блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран". Полностью интервью Лаврова РИА Новости читайте в 9.00 мск на сайте ria.ru.
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россия, сергей лавров, обсе
РОССИЯ, Сергей Лавров, ОБСЕ
09:06 30.05.2024 (обновлено: 09:07 30.05.2024)
 
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ

Лавров назвал смыслом участия России в ОБСЕ возможность транслировать позицию РФ

© Фото : Telegram/МИД РоссииС.В.Лавров принимает участие в первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ
С.В.Лавров принимает участие в первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Telegram/МИД России
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Единственным смыслом участия России в ОБСЕ является возможность непосредственного доведения своей позиции до остальных 56 участников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского МИД упомянул, что ОБСЕ сейчас пребывает в состоянии глубокого кризиса. По его словам, это стало результатам уничтожения Западом всех принципов, на которых была основана организация.
Лавров добавил, что тотальная "украинизация" повестки организации "сводит на нет" деятельность по таким направлениям, как военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.
"Пожалуй, единственным смыслом российского участия в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию по актуальным вопросам напрямую до остальных 56 участников, в том числе до тех государств Запада, которые диалог с нами в других форматах заморозили", - отметил он.
Глава МИД отметил, что "при этом существующее в организации правило консенсуса позволяет нам блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран".
Полностью интервью Лаврова РИА Новости читайте в 9.00 мск на сайте ria.ru.
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