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ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти - 30.05.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти
ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти - 30.05.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти
ОПЕК+ работает над сделкой, которая позволит объединению продлить ряд сокращений по добыче нефти — как тех, чей срок истекает в июне, так и тех, которые пока... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T21:15+0300
2024-05-30T21:15+0300
энергетика
опек
ограничения
добыча
добыча нефти в мире
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ОПЕК+ работает над сделкой, которая позволит объединению продлить ряд сокращений по добыче нефти — как тех, чей срок истекает в июне, так и тех, которые пока введены до конца года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. "ОПЕК+ работает над сложной сделкой, которая будет согласована на встрече в воскресенье и позволит группе продлить некоторые из сокращений добычи нефти", — говорится в материале. ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще примерно на 1 миллион баррелей в сутки без учета покинувшей в текущем году альянс Анголы. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года. Так, по данным агентства, предстоящая сделка будет включать продление части из этих сокращений на 2025 год. Также, пока до конца июня, действуют дополнительные меры — Москва, Эр-Рияд и ряд других членов ОПЕК+ сокращают добровольно добычу суммарно еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Как уточняется в материале, сделка может включать в себя и частичное или полное продление и таких сокращений - на третий и четвертый кварталы 2024 года. Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в онлайн-формате. На встрече глав делегаций страны ОПЕК+ определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти.
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опек, ограничения, добыча, добыча нефти в мире
Энергетика, ОПЕК, ограничения, добыча, добыча нефти в мире
21:15 30.05.2024
 
ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти

Reuters: ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОПЕК
ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ОПЕК+ работает над сделкой, которая позволит объединению продлить ряд сокращений по добыче нефти — как тех, чей срок истекает в июне, так и тех, которые пока введены до конца года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"ОПЕК+ работает над сложной сделкой, которая будет согласована на встрече в воскресенье и позволит группе продлить некоторые из сокращений добычи нефти", — говорится в материале.
ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще примерно на 1 миллион баррелей в сутки без учета покинувшей в текущем году альянс Анголы. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.
Так, по данным агентства, предстоящая сделка будет включать продление части из этих сокращений на 2025 год.
Также, пока до конца июня, действуют дополнительные меры — Москва, Эр-Рияд и ряд других членов ОПЕК+ сокращают добровольно добычу суммарно еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
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Как уточняется в материале, сделка может включать в себя и частичное или полное продление и таких сокращений - на третий и четвертый кварталы 2024 года.
Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в онлайн-формате. На встрече глав делегаций страны ОПЕК+ определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти.
 
ЭнергетикаОПЕКограничениядобычадобыча нефти в мире
 
 
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