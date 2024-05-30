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ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти

ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти - 30.05.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти

ОПЕК+ работает над сделкой, которая позволит объединению продлить ряд сокращений по добыче нефти — как тех, чей срок истекает в июне, так и тех, которые пока... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T21:15+0300

2024-05-30T21:15+0300

2024-05-30T21:15+0300

энергетика

опек

ограничения

добыча

добыча нефти в мире

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ОПЕК+ работает над сделкой, которая позволит объединению продлить ряд сокращений по добыче нефти — как тех, чей срок истекает в июне, так и тех, которые пока введены до конца года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. "ОПЕК+ работает над сложной сделкой, которая будет согласована на встрече в воскресенье и позволит группе продлить некоторые из сокращений добычи нефти", — говорится в материале. ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще примерно на 1 миллион баррелей в сутки без учета покинувшей в текущем году альянс Анголы. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года. Так, по данным агентства, предстоящая сделка будет включать продление части из этих сокращений на 2025 год. Также, пока до конца июня, действуют дополнительные меры — Москва, Эр-Рияд и ряд других членов ОПЕК+ сокращают добровольно добычу суммарно еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Как уточняется в материале, сделка может включать в себя и частичное или полное продление и таких сокращений - на третий и четвертый кварталы 2024 года. Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в онлайн-формате. На встрече глав делегаций страны ОПЕК+ определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти.

https://1prime.ru/20240529/neft-848646124.html

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опек, ограничения, добыча, добыча нефти в мире