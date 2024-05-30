https://1prime.ru/20240530/pensii-848651068.html

Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне

Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне - 30.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне

С 1 июня автоматическое повышение пенсионных выплат ожидает две категории россиян. Об этом рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T02:02+0300

2024-05-30T02:02+0300

2024-05-30T02:02+0300

эксклюзив

пенсии

работающие пенсионеры

пенсионные выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/83816/90/838169099_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_a6cac5169646a9e3798400ba3a2070e1.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. С 1 июня автоматическое повышение пенсионных выплат ожидает две категории россиян. Об этом рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Первая категория - это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии - 16 269 рублей, пояснил юрист. Пенсия увеличится автоматически, никаких заявлений от пенсионера не требуется.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭксперт обращает внимание на то, что прибавка назначается в момент исполнения 80 лет, но выплачивается только со следующего месяца. Она касается получателей страховой пенсии по старости и не распространяется на тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца.Вторая категория, которой следует ждать повышения - работающие пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля."Так как работающим гражданам пенсионного возраста индексация пенсий не полагается, после выхода на заслуженный отдых происходит перерасчет ежемесячных пенсионных выплат с учетом пропущенных индексаций. Пенсия увеличивается уже на второй месяц после увольнения", - рассказал Виноградов.

https://1prime.ru/20240527/pensiya-848499223.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, пенсии, работающие пенсионеры, пенсионные выплаты