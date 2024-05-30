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Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне
С 1 июня автоматическое повышение пенсионных выплат ожидает две категории россиян. Об этом рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T02:02+0300
2024-05-30T02:02+0300
эксклюзив
пенсии
работающие пенсионеры
пенсионные выплаты
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. С 1 июня автоматическое повышение пенсионных выплат ожидает две категории россиян. Об этом рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Первая категория - это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии - 16 269 рублей, пояснил юрист. Пенсия увеличится автоматически, никаких заявлений от пенсионера не требуется.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭксперт обращает внимание на то, что прибавка назначается в момент исполнения 80 лет, но выплачивается только со следующего месяца. Она касается получателей страховой пенсии по старости и не распространяется на тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца.Вторая категория, которой следует ждать повышения - работающие пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля."Так как работающим гражданам пенсионного возраста индексация пенсий не полагается, после выхода на заслуженный отдых происходит перерасчет ежемесячных пенсионных выплат с учетом пропущенных индексаций. Пенсия увеличивается уже на второй месяц после увольнения", - рассказал Виноградов.
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эксклюзив, пенсии, работающие пенсионеры, пенсионные выплаты
Эксклюзив, Пенсии, работающие пенсионеры, пенсионные выплаты
02:02 30.05.2024
 
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне

Юрист Виноградов: в июне пенсии повысят двум категориям россиян

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. С 1 июня автоматическое повышение пенсионных выплат ожидает две категории россиян. Об этом рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Первая категория - это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии - 16 269 рублей, пояснил юрист. Пенсия увеличится автоматически, никаких заявлений от пенсионера не требуется.
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Эксперт обращает внимание на то, что прибавка назначается в момент исполнения 80 лет, но выплачивается только со следующего месяца. Она касается получателей страховой пенсии по старости и не распространяется на тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца.
Вторая категория, которой следует ждать повышения - работающие пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля.
"Так как работающим гражданам пенсионного возраста индексация пенсий не полагается, после выхода на заслуженный отдых происходит перерасчет ежемесячных пенсионных выплат с учетом пропущенных индексаций. Пенсия увеличивается уже на второй месяц после увольнения", - рассказал Виноградов.
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