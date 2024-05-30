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Постпредство РФ оценило повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию
Постпредство РФ оценило повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию - 30.05.2024, ПРАЙМ
Постпредство РФ оценило повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию
Повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии, как и другие санкции Евросоюза, стали инструментом защиты собственных экономических... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T20:09+0300
2024-05-30T20:09+0300
2024-05-30T20:09+0300
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зерно
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – ПРАЙМ. Повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии, как и другие санкции Евросоюза, стали инструментом защиты собственных экономических интересов в нарушении норм ВТО, говорится в комментарии РИА Новости постоянного представительства России при ЕС. Ранее Совет ЕС сообщил, что утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. "Под антироссийский шумок Брюссель повысил уровень таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии. Не называя вещи своими именами, есовцы фактически ввели запрет на импорт, что по сути является извращённой формой санкций. Ничего удивительного в принятом решении нет — Евросоюз уже давно защищает собственные экономические интересы путем нелегальных рестрикций и протекционизм", — указывается в документе. В постпредстве при этом отметили, что европейский санкционный механизм "не подразумевает проведение каких-либо расследований, предусмотренных законодательством ЕС и нормами ВТО". "Причем, если это выгодно есовцам, то они не вспоминают о многосторонних торговых правилах, к неукоснительному соблюдению которых всегда призывают, если речь заходит о принимаемых в отношении Евросоюза мерах", — подчеркивается в комментарии. Совет ЕС утвердил решение о вводе заградительных таможенных пошлин на зерно, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины вступят в силу с 1 июля. Принятое решение не должно повлиять на транзит товаров.Европейская комиссия 22 марта официально предложила ввести повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов переработки из России и Белоруссии. Эти пошлины не повлияют на экспорт в третьи страны, потому что решение не касается транзита продовольствия.В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%".
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россия, европа, пошлины, зерно
РОССИЯ, ЕВРОПА, пошлины, зерно
Постпредство РФ оценило повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию
Постпредство РФ: ЕС через санкции защищает свои интересы, игнорируя нормы ВТО
БРЮССЕЛЬ, 30 мая – ПРАЙМ. Повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии, как и другие санкции Евросоюза, стали инструментом защиты собственных экономических интересов в нарушении норм ВТО, говорится в комментарии РИА Новости постоянного представительства России при ЕС.
Ранее Совет ЕС сообщил, что утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля.
"Под антироссийский шумок Брюссель повысил уровень таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии. Не называя вещи своими именами, есовцы фактически ввели запрет на импорт, что по сути является извращённой формой санкций. Ничего удивительного в принятом решении нет — Евросоюз уже давно защищает собственные экономические интересы путем нелегальных рестрикций и протекционизм", — указывается в документе.
В постпредстве при этом отметили, что европейский санкционный механизм "не подразумевает проведение каких-либо расследований, предусмотренных законодательством ЕС и нормами ВТО".
"Причем, если это выгодно есовцам, то они не вспоминают о многосторонних торговых правилах, к неукоснительному соблюдению которых всегда призывают, если речь заходит о принимаемых в отношении Евросоюза мерах", — подчеркивается в комментарии.
Совет ЕС утвердил решение о вводе заградительных таможенных пошлин на зерно, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины вступят в силу с 1 июля. Принятое решение не должно повлиять на транзит товаров.
В МИД рассказали, на что направлены пошлины ЕС на российское зерно
Европейская комиссия 22 марта официально предложила ввести повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов переработки из России и Белоруссии. Эти пошлины не повлияют на экспорт в третьи страны, потому что решение не касается транзита продовольствия.
В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%.
Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%".