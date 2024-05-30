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Крупный пожар на востоке Москвы локализовали

Крупный пожар на востоке Москвы локализовали - 30.05.2024, ПРАЙМ

Крупный пожар на востоке Москвы локализовали

Крупное возгорание, произошедшее на складе на востоке Москвы, удалось локализовать, рассказали РИВ Новости в МЧС России. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T08:02+0300

2024-05-30T08:02+0300

2024-05-30T08:02+0300

россия

пожар

мчс

склад

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Крупное возгорание, произошедшее на складе на востоке Москвы, удалось локализовать, рассказали РИВ Новости в МЧС России."Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении. Ранеев оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38. По прибытии пожарные обнаружили загорание разноуровневого производственно-складского здания. На тот момент площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров.Отмечалось, что к тушению было привлечено 40 единиц техники и более 120 человек, но работу осложняла высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пожар, мчс, склад