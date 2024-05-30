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Стали известны место и дата похорон Анастасии Заворотнюк - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Стали известны место и дата похорон Анастасии Заворотнюк
Стали известны место и дата похорон Анастасии Заворотнюк - 30.05.2024, ПРАЙМ
Стали известны место и дата похорон Анастасии Заворотнюк
Прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Москве в Покровском монастыре. Похоронят ее после отпевания на Троекуровском... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T18:02+0300
2024-05-30T18:09+0300
похороны
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Москве в Покровском монастыре. Похоронят ее после отпевания на Троекуровском кладбище, сообщил телеведущий Андрей Малахов.Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. В октябре 2018 года у Заворотнюк и ее супруга фигуриста Петра Чернышова родилась дочь Мила. В 2019-м ее семья рассказала, что актриса проходила курс лечения. В 2020-м врачи обнаружили опухоль головного мозга. Ранее звучали предположения, что актрису похоронят рядом с отцом и братом на кладбище в деревне Анкудиново в Новомосковском округе.
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похороны
похороны
18:02 30.05.2024 (обновлено: 18:09 30.05.2024)
 
Стали известны место и дата похорон Анастасии Заворотнюк

Малахов: прощание с Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве 1 июня

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Церемония вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Москве в Покровском монастыре. Похоронят ее после отпевания на Троекуровском кладбище, сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. В октябре 2018 года у Заворотнюк и ее супруга фигуриста Петра Чернышова родилась дочь Мила. В 2019-м ее семья рассказала, что актриса проходила курс лечения. В 2020-м врачи обнаружили опухоль головного мозга. Ранее звучали предположения, что актрису похоронят рядом с отцом и братом на кладбище в деревне Анкудиново в Новомосковском округе.
 
похороны
 
 
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