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Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга - 30.05.2024, ПРАЙМ
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга
Российский президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:49+0300
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россия
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года.Соответствующий документ можно найти на официальном сайте опубликования нормативных актов. "Распоряжение Президента Российской Федерации:.. продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - сообщается в распоряжении.17 мая 2023 года Путин подписывал распоряжение о продлении срока его службы до 17 июня 2024 года.
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россия, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
09:49 30.05.2024
 
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга

Путин продлил до 17 июня 2025 года срок службы Чиханчину

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года.
Соответствующий документ можно найти на официальном сайте опубликования нормативных актов.
"Распоряжение Президента Российской Федерации:.. продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - сообщается в распоряжении.
17 мая 2023 года Путин подписывал распоряжение о продлении срока его службы до 17 июня 2024 года.
 
РОССИЯВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
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