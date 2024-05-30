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Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга

Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга - 30.05.2024, ПРАЙМ

Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга

Российский президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T09:49+0300

2024-05-30T09:49+0300

2024-05-30T09:49+0300

россия

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года.Соответствующий документ можно найти на официальном сайте опубликования нормативных актов. "Распоряжение Президента Российской Федерации:.. продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - сообщается в распоряжении.17 мая 2023 года Путин подписывал распоряжение о продлении срока его службы до 17 июня 2024 года.

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россия, владимир путин, росфинмониторинг