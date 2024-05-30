https://1prime.ru/20240530/putin-848662917.html
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга - 30.05.2024, ПРАЙМ
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга
Российский президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:49+0300
2024-05-30T09:49+0300
2024-05-30T09:49+0300
россия
владимир путин
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84061/61/840616108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99ad5e539bcc403478fb90949a026898.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года.Соответствующий документ можно найти на официальном сайте опубликования нормативных актов. "Распоряжение Президента Российской Федерации:.. продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - сообщается в распоряжении.17 мая 2023 года Путин подписывал распоряжение о продлении срока его службы до 17 июня 2024 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84061/61/840616108_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d61b36b89408f22acb2b728077a0d3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга
Путин продлил до 17 июня 2025 года срок службы Чиханчину
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года.
Соответствующий документ можно найти на официальном сайте опубликования нормативных актов.
"Распоряжение Президента Российской Федерации:.. продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - сообщается в распоряжении.
17 мая 2023 года Путин подписывал распоряжение о продлении срока его службы до 17 июня 2024 года.