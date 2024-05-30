Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура - 30.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240530/raketa-848672430.html
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура - 30.05.2024, ПРАЙМ
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27. Трансляцию с космодрома ведет "Роскосмос". | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:52+0300
2024-05-30T12:52+0300
россия
космос
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/14/842191433_0:34:1005:599_1920x0_80_0_0_1aceafba11da51496796e8bdc329784a.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27. Трансляцию с космодрома ведет "Роскосмос".Космический корабль "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты через 8 минут и 49 секунд после старта и отправится к Международной космической станции. Полет займет двое суток, а стыковка запланирована на 1 июня в 14:47 по московскому времени.Вес корабля составляет 7,4 тонны. Он доставит на станцию более 2,5 тонн груза, включая сухой груз для систем станции и экипажа МКС. На ракету нанесены изображения, посвященные юбилею Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в открытый космос, а также других событий - 30-летию ЦЭНКИ, 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.Кроме того, космический корабль содержит топливо, воду и азот для заправки и пополнения атмосферы МКС соответственно.
https://1prime.ru/20240523/zemlya-848434403.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/14/842191433_81:0:924:632_1920x0_80_0_0_3494f3ebd4199238ca50c412ad20b78d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, космос
РОССИЯ, космос
12:52 30.05.2024
 
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура

"Роскосмос": ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезена на стартовый комплекс Восточного
Ракета Союз-2.1а с первым радиолокационным спутником Кондор-ФКА вывезена на стартовый комплекс Восточного
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27. Трансляцию с космодрома ведет "Роскосмос".
Космический корабль "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты через 8 минут и 49 секунд после старта и отправится к Международной космической станции. Полет займет двое суток, а стыковка запланирована на 1 июня в 14:47 по московскому времени.
Вес корабля составляет 7,4 тонны. Он доставит на станцию более 2,5 тонн груза, включая сухой груз для систем станции и экипажа МКС. На ракету нанесены изображения, посвященные юбилею Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в открытый космос, а также других событий - 30-летию ЦЭНКИ, 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.
Кроме того, космический корабль содержит топливо, воду и азот для заправки и пополнения атмосферы МКС соответственно.
#Снимок Земли The Blue Marble - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
В "Роскосмосе" призвали землян научиться жить на других планетах
23 мая, 11:54
 
РОССИЯкосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала