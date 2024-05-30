https://1prime.ru/20240530/raketa-848672430.html
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура - 30.05.2024, ПРАЙМ
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27. Трансляцию с космодрома ведет "Роскосмос". | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:52+0300
2024-05-30T12:52+0300
2024-05-30T12:52+0300
россия
космос
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27. Трансляцию с космодрома ведет "Роскосмос".Космический корабль "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты через 8 минут и 49 секунд после старта и отправится к Международной космической станции. Полет займет двое суток, а стыковка запланирована на 1 июня в 14:47 по московскому времени.Вес корабля составляет 7,4 тонны. Он доставит на станцию более 2,5 тонн груза, включая сухой груз для систем станции и экипажа МКС. На ракету нанесены изображения, посвященные юбилею Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в открытый космос, а также других событий - 30-летию ЦЭНКИ, 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.Кроме того, космический корабль содержит топливо, воду и азот для заправки и пополнения атмосферы МКС соответственно.
https://1prime.ru/20240523/zemlya-848434403.html
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россия, космос
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура
"Роскосмос": ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27. Трансляцию с космодрома ведет "Роскосмос".
Космический корабль "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты через 8 минут и 49 секунд после старта и отправится к Международной космической станции. Полет займет двое суток, а стыковка запланирована на 1 июня в 14:47 по московскому времени.
Вес корабля составляет 7,4 тонны. Он доставит на станцию более 2,5 тонн груза, включая сухой груз для систем станции и экипажа МКС. На ракету нанесены изображения, посвященные юбилею Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в открытый космос, а также других событий - 30-летию ЦЭНКИ, 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.
Кроме того, космический корабль содержит топливо, воду и азот для заправки и пополнения атмосферы МКС соответственно.
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