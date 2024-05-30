https://1prime.ru/20240530/raketa-848672430.html

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура - 30.05.2024, ПРАЙМ

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27. Трансляцию с космодрома ведет "Роскосмос". | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T12:52+0300

2024-05-30T12:52+0300

2024-05-30T12:52+0300

россия

космос

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/14/842191433_0:34:1005:599_1920x0_80_0_0_1aceafba11da51496796e8bdc329784a.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27. Трансляцию с космодрома ведет "Роскосмос".Космический корабль "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты через 8 минут и 49 секунд после старта и отправится к Международной космической станции. Полет займет двое суток, а стыковка запланирована на 1 июня в 14:47 по московскому времени.Вес корабля составляет 7,4 тонны. Он доставит на станцию более 2,5 тонн груза, включая сухой груз для систем станции и экипажа МКС. На ракету нанесены изображения, посвященные юбилею Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в открытый космос, а также других событий - 30-летию ЦЭНКИ, 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.Кроме того, космический корабль содержит топливо, воду и азот для заправки и пополнения атмосферы МКС соответственно.

https://1prime.ru/20240523/zemlya-848434403.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, космос