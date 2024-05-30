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В Госдуме обещали ответить США на РСМД "главным страхом Запада"
В Госдуме обещали ответить США на РСМД "главным страхом Запада" - 30.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме обещали ответить США на РСМД "главным страхом Запада"
США могут попытаться развернуть ракеты средней и малой дальности в Восточной Европе, ближе к границам России, например, в Польше или Румынии, заявил РИА Новости | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T14:53+0300
2024-05-30T14:53+0300
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. США могут попытаться развернуть ракеты средней и малой дальности в Восточной Европе, ближе к границам России, например, в Польше или Румынии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Россия может предпринять шаги в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР. Об этом ранее в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Наше ядерное оружие — самый главный страх Запада. Тем не менее, понимая, что на любую провокацию последует ответ, США и их клевреты могут попытаться развернуть РСМД. Вероятные позиции — Восточная Европа, поближе к нашим границам, где-нибудь в Польше и Румынии", — сказал Толмачев. Депутат отметил, что американцы снова "таскают каштаны из огня чужими руками", подставляя под удар не своих граждан, а европейцев. По его мнению, удивительно, что Европа согласна на такие самоубийственные предложения. В апреле командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва в ответ на действия Вашингтона активизирует доработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности. В случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение.
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Вооружения, США, РОССИЯ, НАТО, ракеты
В Госдуме обещали ответить США на РСМД "главным страхом Запада"
Депутат Толмачев: США могут развернуть РМСД в Польше или Румынии
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. США могут попытаться развернуть ракеты средней и малой дальности в Восточной Европе, ближе к границам России, например, в Польше или Румынии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Россия может предпринять шаги в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР. Об этом ранее в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Наше ядерное оружие — самый главный страх Запада. Тем не менее, понимая, что на любую провокацию последует ответ, США и их клевреты могут попытаться развернуть РСМД. Вероятные позиции — Восточная Европа, поближе к нашим границам, где-нибудь в Польше и Румынии", — сказал Толмачев.
Депутат отметил, что американцы снова "таскают каштаны из огня чужими руками", подставляя под удар не своих граждан, а европейцев. По его мнению, удивительно, что Европа согласна на такие самоубийственные предложения.
В апреле командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва в ответ на действия Вашингтона активизирует доработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности. В случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение.
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