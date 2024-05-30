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"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом часть долга - 30.05.2024, ПРАЙМ
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"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом часть долга
"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом часть долга - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом часть долга
"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом 80% долга, остальное собирается выплатить в течение 3-4 лет, рассказали РИА Новости в компании. | 30.05.2024, ПРАЙМ
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2024-05-30T12:28+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом 80% долга, остальное собирается выплатить в течение 3-4 лет, рассказали РИА Новости в компании. В конце апреля в "Роснано" агентству сообщали, что компания при поддержке правительства РФ согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия". Договоренность предполагает дисконт в размере около 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов рублей составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям. "Досрочно планируется погасить с дисконтом около 80% долга, оставшиеся обязательства будут комфортными для обслуживания на горизонте 3-4 лет", - рассказали в компании в среду, напомнив, что ключевые параметры реструктуризации согласованы и документы сейчас находятся на утверждении в правительстве РФ. Реализация соглашений, считают в компании, позволит акционеру сэкономить бюджетные расходы за счет дисконта и сокращения стоимости обслуживания долга, а "Роснано" - завершить при поддержке правительства финансовое оздоровление, сосредоточиться на реализации стратегии до 2030 года и запустить новый инвестиционный цикл с учетом поставленных задач в сфере обеспечения технологического суверенитета. Как отмечали в компании в апреле, реструктуризация позволит "Роснано" уменьшить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 миллиард рублей. Кроме того, после исполнения всех обязательств потенциал прироста стоимости активов по предварительным оценкам может достигать 10 миллиардов рублей.
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россия, роснано
РОССИЯ, Роснано
12:28 30.05.2024
 
"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом часть долга

"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом 80 процентов долга

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип "Роснано"
Логотип Роснано - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом 80% долга, остальное собирается выплатить в течение 3-4 лет, рассказали РИА Новости в компании.
В конце апреля в "Роснано" агентству сообщали, что компания при поддержке правительства РФ согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия". Договоренность предполагает дисконт в размере около 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов рублей составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям.
"Досрочно планируется погасить с дисконтом около 80% долга, оставшиеся обязательства будут комфортными для обслуживания на горизонте 3-4 лет", - рассказали в компании в среду, напомнив, что ключевые параметры реструктуризации согласованы и документы сейчас находятся на утверждении в правительстве РФ.
Реализация соглашений, считают в компании, позволит акционеру сэкономить бюджетные расходы за счет дисконта и сокращения стоимости обслуживания долга, а "Роснано" - завершить при поддержке правительства финансовое оздоровление, сосредоточиться на реализации стратегии до 2030 года и запустить новый инвестиционный цикл с учетом поставленных задач в сфере обеспечения технологического суверенитета.
Как отмечали в компании в апреле, реструктуризация позволит "Роснано" уменьшить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 миллиард рублей. Кроме того, после исполнения всех обязательств потенциал прироста стоимости активов по предварительным оценкам может достигать 10 миллиардов рублей.
 
РОССИЯРоснано
 
 
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