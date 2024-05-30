https://1prime.ru/20240530/rosnanano-848670535.html

"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом часть долга

"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом часть долга - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом часть долга

"Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом 80% долга, остальное собирается выплатить в течение 3-4 лет, рассказали РИА Новости в компании. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T12:28+0300

2024-05-30T12:28+0300

2024-05-30T12:28+0300

россия

роснано

https://cdnn.1prime.ru/img/82680/17/826801748_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_5e0fc29e366af5f40cccfaa33b48e7e5.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Роснано" планирует досрочно погасить с дисконтом 80% долга, остальное собирается выплатить в течение 3-4 лет, рассказали РИА Новости в компании. В конце апреля в "Роснано" агентству сообщали, что компания при поддержке правительства РФ согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия". Договоренность предполагает дисконт в размере около 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов рублей составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям. "Досрочно планируется погасить с дисконтом около 80% долга, оставшиеся обязательства будут комфортными для обслуживания на горизонте 3-4 лет", - рассказали в компании в среду, напомнив, что ключевые параметры реструктуризации согласованы и документы сейчас находятся на утверждении в правительстве РФ. Реализация соглашений, считают в компании, позволит акционеру сэкономить бюджетные расходы за счет дисконта и сокращения стоимости обслуживания долга, а "Роснано" - завершить при поддержке правительства финансовое оздоровление, сосредоточиться на реализации стратегии до 2030 года и запустить новый инвестиционный цикл с учетом поставленных задач в сфере обеспечения технологического суверенитета. Как отмечали в компании в апреле, реструктуризация позволит "Роснано" уменьшить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 миллиард рублей. Кроме того, после исполнения всех обязательств потенциал прироста стоимости активов по предварительным оценкам может достигать 10 миллиардов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роснано